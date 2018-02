Previsão para inflação no ano cai, e a do PIB sobe, diz Focus

As estimativas para a inflação neste ano recuaram de 3,81% para 3,73%, segundo dados do Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira. É a quarta semana consecutiva de queda nas previsões para o IPCA no ano. A estimativa para o PIB subiu de 2,80% para 2,89%, segunda alta seguida.

Na última sexta-feira, o IBGE divulgou que o IPCA-15 de fevereiro, considerado uma prévia da inflação no mês, ficou em 0,38%. Foi a segunda menor taxa para o período desde o início do Plano Real, em 1994.

Em relação às expectativas de inflação e crescimento da economia para 2019, os economistas ouvidos pelo Focus mantiveram as projeções em 4,25% e 3,00%. A meta para o IPCA definida pelo governo é de 4,50% neste ano e 4,25% no próximo. Em ambos os casos, há margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual.

As estimativas para a Selic ao fim de 2018 e 2019 permanecem iguais em 6,75% e 8,00%. A taxa básica de juros está atualmente em 6,75%, o menor patamar da história.