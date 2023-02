‘Prévia do PIB’ traz crescimento de 2,9% na economia em 2022

A atividade econômica brasileira cresceu 2,9% em 2022 na comparação com o ano anterior. Os dados divulgados nesta quinta-feira, 16, são do Índice de Atividade Econômica (IBC-BR) do Banco Central, considerado a “prévia” do Produto Interno Bruto (PIB).

Apesar do crescimento em 2022, o ritmo de alta mostrou desaceleração em relação ao ano anterior, quando houve uma expansão de maior, de 4,5%. O IBC-Br é uma das ferramentas usadas pelo BC para definir a taxa básica de juros do país. A Selic está em 13,75% ao ano.

O IBC-Br, que tem periodicidade mensal, é considerado um termômetro do Produto Interno Bruto (PIB), que é divulgado trimestralmente pelo IBGE. Por ter formas diferentes de calcular a evolução da economia, nem sempre o IBC-Br e o PIB vêm com resultados semelhantes, mas mostram a tendência da economia. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O IBC-Br usa estimativa das áreas e também dos impostos. Em 2021, a expansão medida pelo IBGE foi de 4,6%, 0,1 ponto a mais que o indicado pelo IBC-Br. O PIB de 2022 será divulgado em 2 de março pelo IGBE.

PIB

A atividade econômica brasileira seguiu ritmo de recuperação visto em 2021. Parte do resultado se deve a normalização de atividades como o setor de serviços e até mesmo de cadeias produtivas pós Covid-19. Além disso, houve estímulos do governo federal com a liberação de verbas do FGTS e programas sociais turbinados. Apesar disso, a queda do ritmo de crescimento tem como plano de fundo um cenário de alta nas taxas de juros para conter a inflação, que segue pressionada.