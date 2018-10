‘Prévia do PIB’ tem 3ª alta seguida e avança 0,47% em agosto

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC–Br) avançou 0,47% em agosto na comparação com o mês anterior. O indicador, que é conhecido como “prévia do PIB”, serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

Essa é a terceira alta consecutiva. A última queda do indicador foi observada em maio, impactado pela greve dos caminhoneiros. Desde então, a economia cresceu 1,93%, segundo o BC.

De janeiro a agosto, a atividade econômica registrou expansão de 1,28%. Na comparação com agosto do ano anterior, o indicador cresceu 2,50%.

O IBC-Br incorpora informações sobre o nível de atividade na indústria, comércio, serviços e agropecuária, além do volume de impostos. É também uma das ferramentas usadas pelo BC para definir a taxa básica de juros (Selic) do país — a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) está marcada para acontecer nos dias 30 e 31 de outubro.

O PIB é medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), representa a soma de todas as riquezas produzidas e é o índice oficial de atividade do país. O PIB cresceu apenas 0,2% no segundo trimestre do ano. A expectativa dos economistas consultados pelo BC é que o PIB cresça 1,34% neste ano.