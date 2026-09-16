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Economia

‘Prévia do PIB’ recua 0,2% em julho, com queda na agropecuária e na indústria

Queda no IBC-Br é divulgada em dia de decisão do Banco Central sobre a Selic

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 09h26
Edifício do Banco Central do Brasil em Brasília, com fachada de concreto e janelas espelhadas, sob um céu nublado e dramático. Uma árvore verde aparece à esquerda e um prédio mais baixo ao fundo. Na base, a inscrição BANCO CENTRAL DO BRASIL é visível.
Sede do Banco Central do Brasil (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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‘Prévia do PIB’ recua 0,2% em julho, com queda na agropecuária e na indústria Priorizar nos meus resultados Google

A atividade econômica brasileira perdeu força em julho. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), conhecido informalmente como “prévia do PIB”, registrou variação negativa de 0,2% em relação a junho, já considerada a influência dos fatores sazonais. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira, 16, quando o Comitê de Política Monetária do BC (Copom) decidirá se corta ou não a taxa básica de juros da economia, a Selic. A aposta consolidada no mercado financeiro é de corte de 0,25 ponto percentual, trazendo a taxa para 13,75% ao ano. O resultado fraco do IBC-Br corrobora com essa hipótese ao mostrar uma desaceleração provocada pelos juros já restritivos sobre a atividade econômica.

O resultado do mês foi acompanhado por desempenhos distintos entre os setores. A agropecuária recuou 1,2%, enquanto a indústria apresentou queda de 0,4%. Em serviços, não houve alteração em relação ao mês anterior, com resultado de 0,0%. Desconsiderando a agropecuária, o IBC-Br teve retração de 0,1% em julho.

O desempenho também foi negativo na análise trimestral. O indicador ficou 0,3% abaixo do nível registrado no trimestre encerrado em abril, na comparação com o período de três meses terminado em julho.

Apesar das quedas observadas nas leituras mais recentes, o resultado acumulado em uma janela mais longa permanece positivo: nos 12 meses até julho de 2026, o IBC-Br cresceu 1,5%.

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O índice é produzido pelo Banco Central com o objetivo de acompanhar mensalmente o comportamento da economia. Para isso, agrega informações relacionadas a indústria, comércio, serviços e agropecuária, permitindo uma avaliação mais recorrente da trajetória da atividade econômica brasileira.

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