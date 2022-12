Prévia da inflação fecha em dezembro no nível mais baixo do ano

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia oficial da inflação mensal do país, subiu 0,52% no mês, entre o meio de novembro e o meio de dezembro, em linha com o consenso do mercado, e encerra o ano com alta de 5,9% no acumulado de 12 meses, alcançando a menor taxa em 20 meses, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 23.

Em 2021, a prévia da inflação encerrou o ano com alta de 10,42%, a maior desde 2015, e iniciou este ano com inflação acumulada de 10,2%. A inflação cedeu ao longo dos meses influenciada pela alta dos juros e pelas políticas de isenções fiscais com a redução do imposto sobre os combustíveis (ICMS), adotadas pelo governo Bolsonaro durante a campanha eleitoral. A medida se encerra ao final do ano e foi considerada artificial por forçar a queda dos preços.

Apesar do arrefecimento dos últimos meses, o grupo transportes foi responsável pelo maior impacto no mês, com alta de 0,85%, impactado pela alta dos preços das passagens aéreas e pela alta dos preços dos combustíveis, juntamente com o grupo alimentação e bebidas com alta de 0,69%. O item vestuário teve a maior variação mensal, subiu 1,16%, fechando o ano com alta acumulada de 18,39%, a maior entre os grupos.