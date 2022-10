Prévia da inflação fica estável e interrompe sequência de deflação

Atualizado em 25 out 2022, 09h41 - Publicado em 25 out 2022, 09h21

Após dois meses consecutivos de quedas nos preços, o IPCA-15, índice que mede a prévia da inflação, registrou variação positiva de 0,16% em outubro. A leitura vem ligeiramente acima com a expectativa do mercado, de 0,05%, mas mostra estabilidade nos índices de preços e fim da variação no campo negativo. Segundo os dados divulgados pelo IBGE nesta terça-feira, 25, o preço dos combustíveis continuou sua sequência de recuos, mas altas em outros grupos, como saúde e os reajustes dos planos de saúde e a volta da variação positiva dos alimentos interromperam a sequência de quedas do indicador.

No ano, o índice acumula alta de 4,80% e de 6,85% nos últimos 12 meses, acima do limite da meta inflacionária do ano, de 5%. O IPCA-15 mede a variação dos preços entre as duas primeiras semanas do mês de referência (outubro) e as duas últimas do mês anterior (setembro). O índice fechado de inflação de outubro será divulgado na primeira quinzena do próximo mês.

Dos nove grupos de produtos medidos pelo IBGE, três registraram variação negativa no mês: transportes (-0,64%), comunicação (-0,42%) e artigos de residência (-0,35%). No caso dos transportes, a tendência é a mesma dos meses anteriores: o recuo no preço dos combustíveis, reflexo da redução do ICMS e isenção de impostos federais na bomba. No mês, o etanol caiu -9,47%, a gasolina -5,92%, o diesel -3,52% e gás veicular, -1,33%.

Entre as altas, o maior impacto veio do grupo de Saúde e cuidados pessoais, cujos preços subiram 0,80% em outubro, influenciados sobretudo pelo aumento nos preços dos planos de saúde (1,44%). Essa aceleração foi influenciada por reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nos planos de saúde contratados antes de 1998 e com vigência retroativa desde julho. O aumento nos preços de itens de higiene pessoal (1,10%) também influenciou a alta no grupo. Outro resultado que ajuda a explicar a volta do índice geral para o campo positivo é a alta de Alimentação e bebidas (0,21%), grupo que havia recuado em setembro. A alimentação no domicílio (0,14%) teve impacto sobre esse crescimento, também influenciada pelo aumento nos preços das frutas (4,61%), da batata-inglesa (20,11%), do tomate (6,25%) e da cebola (5,86%). Já o leite longa vida (-9,91%), o óleo de soja (-3,71%) e as carnes (0,56%) tiveram redução nos preços. A maior variação entre os grupos foi registrada por Vestuário (1,43%), com destaque para as altas de calçados e acessórios (1,82%), das roupas infantis (1,71%) e das joias e bijuterias (1,00%). Já as roupas masculinas (1,54%) e femininas (0,98%) desaceleraram frente ao mês anterior.