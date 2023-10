Prévia da inflação desacelera para 0,21% em outubro

Atualizado em 26 out 2023, 12h54 - Publicado em 26 out 2023, 09h19

Por Larissa Quintino Atualizado em 26 out 2023, 12h54 - Publicado em 26 out 2023, 09h19

A prévia da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), ficou em 0,21% em outubro, em linha com as estimativas de mercado, que apontavam alta de 0,2%. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quinta-feira, 26, apontam variação 0,14 ponto percentual menor que a de setembro, quando o indicador variou 0,35%.

O resultado de outubro foi bastante influenciado pela alta nos preços das passagens aéreas, que subiu 23,75% e teve o maior impacto individual no IPCA-15. Em contrapartida, a deflação registrada em combustíveis e em itens de alimentação e bebidas seguraram a prévia da inflação no mês. “Em termos qualitativos os dados seguem benignos e a dispersão das altas se encontra abaixo de um desvio padrão da média histórica. Isto pode reforçar a perspectiva dos analistas num bom momento para a inflação”, afirma o economista André Perfeito.

Dos nove grupos de produtos pesquisados, sete tiveram variação positiva. A maior alta foi no setor de transportes, que variou 0,78%, e teve o maior peso pelo segundo mês consecutivo. Dessa vez, a alta não foi por causa da gasolina, que ficou em -0,56% no mês — levando a deflação de 0,44% nos combustíveis — mas a alta das passagens aéreas e de outros itens como transporte por aplicativo (5,64%) e emplacamento e licenciamento (1,64%) puxaram os resultados.

Entre os dois grupos que apresentaram queda, a influência mais relevante foi de Alimentação e bebidas (-0,31% e -0,07 p.p.), que recuaram pelo quinto mês consecutivo no IPCA-15. O subgrupo alimentação no domicílio, com recuo de 0,52%, mostrou desaceleração ante o mês anterior e exerceu importante impacto no resultado. Entre os subitens, destacam-se as quedas do leite longa vida (-6,44%), a principal do IPCA-15 de outubro, além do recuo nos preços do feijão-carioca (-5,31%), do ovo de galinha (-5,04%) e das carnes (-0,44%). Já o arroz (3,41%) e as frutas (0,71%) subiram de preço no mês.

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,96%, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses é de 5,05%, ligeiramente acima dos 5% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores e também acima do teto da meta da inflação, que vai até 4,75% para este ano.

O IPCA-15 mede a variação de preços das duas primeiras semanas do mês de referência e das duas últimas do mês anterior.