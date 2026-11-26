A prévia da inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), ficou em 0,22% em novembro, mostram dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicados nesta quinta-feira, 26. O número ficou abaixo do esperado pelo mercado, que estimava um IPCA-15 de 0,36% e apresenta um recuo na comparação com o IPCA-15 de outubro, que ficou em 0,32%.

Embora tenha ficado abaixo do esperado pelo mercado financeiro, o índice foi puxado pela inflação dos alimentos, que avançou 1,51%. O grupo foi impulsionado pela preço do tomate, que avançou 39%, a cebola subiu 17,43%, seguida das carnes (3,65%) e o arroz (3,38%).

Na direção oposta, a batata-inglesa (-2,33%) e o leite longa vida (-1,84%) registraram queda nos preços. A alimentação fora do domicílio desacelerou de 0,56% em outubro para 0,28% em novembro. No período, o lanche passou de 0,66% para 0,33%, enquanto a refeição recuou de 0,61% para 0,21%.

O IPCA-15 acumula alta de 4,64% em 12 meses, acima do teto da meta, que é de 4,5%. O número também está acima do acumulado de 12 meses até novembro de 2025, quando o índice ficou em 4,62%. No acumulado do ano, o indicador ficou em 4,38%.

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Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, exceto alimento, as variações oscilaram entre a queda de 0,71% em Transportes e a alta de 0,88% em Comunicação. Em Comunicação, os principais destaques foram os reajustes nos subitens acesso à internet (2,26%) e plano de telefonia móvel (1,71%). Em Despesas pessoais (0,49%), as maiores variações vieram de pacote turístico (3,79%), hospedagem (1,63%) e empregado doméstico (0,62%).

No grupo Transportes (-0,71%), a queda foi influenciada principalmente pelas passagens aéreas, que recuaram 9,57% e tiveram o maior impacto negativo no mês, de -0,07 ponto percentual. Os combustíveis também passaram de alta de 1,20% em outubro para queda de 0,95% em novembro, puxados pelo recuo da gasolina (-1,23%). Na contramão, o gás veicular (1,06%), o etanol (0,76%) e o óleo diesel (0,09%) registraram aumentos.

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Em Saúde e cuidados pessoais (-0,28%), os produtos de higiene pessoal tiveram redução média de 1,22%, com destaque para o perfume, que caiu 2,35%.

No grupo Habitação (-0,14%), a principal contribuição negativa veio da energia elétrica residencial, com queda de 0,85%. Em novembro, permaneceu vigente a bandeira tarifária verde, sem cobrança adicional nas contas de luz.

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Também foram considerados os reajustes tarifários de 7,02% em Goiânia, de 0,92% em Brasília, ambos em vigor desde 22 de outubro, e de 1,98% em uma concessionária de São Paulo, desde 23 de outubro.