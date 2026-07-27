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Economia

Pressionada por juros e dívidas, confiança do consumidor cai pelo 3º mês seguido

Índice da FGV recua para 88,3 pontos em julho; avaliação da situação financeira atual despenca, afetando principalmente as famílias de menor renda

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 13h30
Consumidores fazem compras no Saara, no Rio de Janeiro
Consumidores fazem compras no Saara, no Rio de Janeiro (Tomaz Silva/Agência Brasil)
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O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), calculado pelo FGV IBRE, registrou sua terceira queda consecutiva em julho. O indicador recuou 0,4 ponto, atingindo 88,3 pontos, o menor nível desde março, quando havia registrado 88,1 pontos.

O resultado reflete a fragilidade do orçamento das famílias brasileiras. Apesar de as expectativas futuras apresentarem uma leve melhora, a percepção sobre a situação financeira atual é negativa, de acordo com o levantamento. O maior impacto foi observado entre as faixas de menor renda. O alto endividamento, a inadimplência e os juros elevados são apontados como os principais fatores que pressionam o bolso do consumidor.

A economista do FGV IBRE, Anna Carolina Gouveia, sinaliza que a sondagem de julho apontou uma mudança na percepção sobre o ambiente econômico brasileiro: “Até o mês passado, a piora gradual da confiança era impulsionada pela deterioração das expectativas futuras, enquanto a percepção sobre o presente seguia em melhora. Embora ainda possa refletir uma calibragem dos resultados anteriores, a virada de chave observada neste mês pode sinalizar que o pessimismo em relação ao futuro começa a influenciar a avaliação atual dos consumidores, especialmente de sua situação financeira”, explica.

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O ICC é composto por dois indicadores: o Índice de Situação Atual (ISA) e o Índice de Expectativas (IE). O primeiro recuou 2,6 pontos, para 84,4 pontos em julho. Já o segundo teve elevação de 1,1 ponto, para 91,5 pontos, interrompendo uma sequência de dois meses de queda.

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