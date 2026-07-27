Pressionada por juros e dívidas, confiança do consumidor cai pelo 3º mês seguido

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O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) registrou a 3ª queda seguida em julho, atingindo o menor nível desde março. A fragilidade do orçamento familiar, endividamento e juros altos são os principais fatores, impactando mais as famílias de menor renda. Especialista do FGV IBRE aponta que o pessimismo futuro influencia a avaliação atual.

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O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), calculado pelo FGV IBRE, registrou sua terceira queda consecutiva em julho. O indicador recuou 0,4 ponto, atingindo 88,3 pontos, o menor nível desde março, quando havia registrado 88,1 pontos.

O resultado reflete a fragilidade do orçamento das famílias brasileiras. Apesar de as expectativas futuras apresentarem uma leve melhora, a percepção sobre a situação financeira atual é negativa, de acordo com o levantamento. O maior impacto foi observado entre as faixas de menor renda. O alto endividamento, a inadimplência e os juros elevados são apontados como os principais fatores que pressionam o bolso do consumidor.

A economista do FGV IBRE, Anna Carolina Gouveia, sinaliza que a sondagem de julho apontou uma mudança na percepção sobre o ambiente econômico brasileiro: “Até o mês passado, a piora gradual da confiança era impulsionada pela deterioração das expectativas futuras, enquanto a percepção sobre o presente seguia em melhora. Embora ainda possa refletir uma calibragem dos resultados anteriores, a virada de chave observada neste mês pode sinalizar que o pessimismo em relação ao futuro começa a influenciar a avaliação atual dos consumidores, especialmente de sua situação financeira”, explica.

O ICC é composto por dois indicadores: o Índice de Situação Atual (ISA) e o Índice de Expectativas (IE). O primeiro recuou 2,6 pontos, para 84,4 pontos em julho. Já o segundo teve elevação de 1,1 ponto, para 91,5 pontos, interrompendo uma sequência de dois meses de queda.