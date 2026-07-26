Pressionada pelos chineses e pela revolução dos elétricos, Volkswagen enfrenta crise inédita

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A Volkswagen, gigante automotiva e orgulho alemão, vive sua maior crise em 89 anos, com queda drástica de lucro e planos de cortar até 100 mil empregos e fechar fábricas. Atrasada na revolução elétrica chinesa e sob forte pressão global, a empresa busca reinventar-se, enquanto no Brasil sua operação prospera no mercado de combustão.

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A Volkswagen sempre foi um dos grandes orgulhos da Alemanha. A empresa participou da reconstrução econômica do país no pós-guerra, popularizou o automóvel com o Fusca, liderou a indústria europeia e fez da engenharia alemã uma referência. Nem mesmo esse legado, porém, conseguiu isolar a companhia das mudanças que sacodem a indústria automobilística. O grupo, segundo do setor no mundo, dono também de marcas como Audi, Porsche, Lamborghini e Bentley, prepara uma reestruturação inédita em seus 89 anos. Depois de ter anunciado um plano para cortar 50 000 empregos até 2030, o presidente-executivo, Oliver Blume, passou a defender medidas ainda mais duras, com até 100 000 demissões, além do fechamento de quatro fábricas na Alemanha e da redução da linha de modelos. O pacote de cortes revela a profundidade da crise enfrentada. Após ter alcançado 18 bilhões de euros em 2023, o lucro líquido da VW caiu para 12 bilhões em 2024 e despencou para 7 bilhões de euros (40 bilhões de reais) em 2025. “Nossa estratégia empresarial, que foi bem-sucedida durante décadas, não funciona mais”, reconheceu Blume.

Os problemas da Volkswagen começaram na China, onde a revolução dos veículos elétricos desmontou o principal motor de crescimento da companhia. Durante anos, o país asiático respondeu por um terço das vendas globais da Volks, em sua operação mais lucrativa. Esse cenário mudou com a rápida ascensão de fabricantes locais, liderados pela BYD, que passaram a oferecer carros mais baratos, mais conectados e tecnologicamente mais avançados. Acostumada a dominar o segmento de automóveis a combustão, a Volkswagen demorou a reagir e viu sua participação encolher em ritmo acelerado.

Na Europa, o quadro tampouco é favorável. As vendas de sedãs e SUVs da Volks permanecem cerca de 4 milhões de unidades abaixo do nível registrado antes da pandemia, enquanto as montadoras chinesas já conquistaram quase 10% do mercado e, segundo a consultoria AlixPartners, devem ampliar essa fatia para 16% até 2030. “A Volkswagen acomodou-se com o sucesso dos anos anteriores e deixou de se preparar para o futuro”, afirma Hartmut Berghoff, historiador econômico da universidade alemã de Göttingen. Nos Estados Unidos, as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump aumentaram ainda mais a pressão sobre a empresa. “Ela deixou de ser competitiva em comparação com suas rivais e não consegue fazer com seus recursos o que a concorrência faz”, afirma Achim Kampker, professor de engenharia automotiva da Universidade de Aachen, também na Alemanha.

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A crise da Volkswagen reflete ainda uma mudança mais ampla na economia global. Durante décadas, a Alemanha sustentou sua prosperidade exportando automóveis, máquinas, produtos químicos e outros bens de alto valor agregado para a Ásia e o restante do mundo. Esse equilíbrio começou a se desfazer quando empresas chinesas, impulsionadas por pesados investimentos estatais, avanços tecnológicos e ganhos de escala, deixaram de disputar apenas o mercado doméstico para invadir mercados internacionais. Em 2025, as exportações do país asiático cresceram mais que o dobro do comércio mundial. No setor automotivo, os embarques já alcançam um ritmo anual de 10 milhões de veículos, um nível que muitos analistas esperavam ser atingido apenas em 2030.

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Enquanto a matriz tenta estancar a crise, a operação brasileira vive uma realidade oposta. Em um mercado onde ainda predominam os veículos flex e a combustão, a Volkswagen colhe os frutos de uma estratégia focada nos segmentos de maior demanda, especialmente hatchbacks e SUVs compactos. No primeiro semestre, a montadora emplacou 225 000 veículos no país, um crescimento de 21% em relação ao mesmo período de 2025, alcançando aproximadamente 16% de participação de mercado. O Polo manteve a liderança entre os automóveis de passeio, enquanto o T-Cross seguiu como o SUV mais vendido por aqui. Com isso, a Volkswagen se manteve como a número 1 do mercado local. “O Brasil tem uma característica diferente”, afirma Antônio Carlos Diegues, diretor do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia da Unicamp. “A transição para o carro elétrico é lenta e ocorre com a convivência de diferentes tecnologias, como os híbridos, mas não significa que a transformação não chegará por aqui.” Agora, mais do que recuperar os resultados, a VW precisa provar que ainda é capaz de liderar uma indústria que ela própria ajudou a construir.

Publicado em VEJA de 24 de julho de 2026, edição nº 3005