Uma mobilização que reúne 119 entidades empresariais ameaça derrubar uma das medidas de arrecadação do pacote fiscal do governo. Organizações representativas do agronegócio, da indústria, do comércio e dos serviços intensificaram a pressão sobre o Senado para impedir que o Executivo possa restringir a utilização de créditos tributários pelas empresas. A medida está entre os pontos que serão submetidos a votação separada nesta quarta-feira, 18, após o adiamento da análise dos destaques do projeto.

A articulação chegou diretamente aos gabinetes parlamentares. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) informou ter negociado a apresentação de emendas com os senadores Sérgio Moro (PL-PR), Izalci Lucas (PL-DF) e Alan Rick (Republicanos-AC). Este último, na condição de líder do Republicanos, apresentou o requerimento que permite votar separadamente a retirada do artigo 6º-F do Projeto de Lei Complementar 299/2026. A CNC também buscou apoio de lideranças partidárias para barrar a ampliação do corte de benefícios fiscais.

A resistência extrapola o comércio. Um manifesto subscrito por 119 organizações reúne entidades como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Única). Associações representativas da mineração, do petróleo, dos combustíveis e de outros segmentos também integram o movimento. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou críticas próprias à proposta.

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O centro da disputa é uma autorização para que o governo limite o uso de créditos de um tributo federal no pagamento de outro. Na prática, empresas que possuem valores a compensar perante a Receita Federal poderiam ser obrigadas a desembolsar dinheiro para quitar impostos, mesmo mantendo créditos tributários legítimos. A restrição seria acionada em determinadas situações de contenção fiscal e seus percentuais poderiam ser definidos por ato do Executivo, conforme os limites previstos no projeto.

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A controvérsia ganha importância adicional com a reforma tributária. A extinção de PIS e Cofins, prevista para janeiro de 2027, deixará empresas com saldos credores acumulados que poderão ser utilizados para compensar outros tributos ou solicitar ressarcimento. As entidades argumentam que restringir esse mecanismo transformaria recursos pertencentes aos contribuintes em uma fonte temporária de alívio para o caixa da União. O governo, por sua vez, considera o dispositivo parte dos instrumentos necessários para alcançar suas metas fiscais.

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O confronto recupera uma disputa de 2024, quando o Congresso rejeitou uma tentativa do governo de limitar compensações de créditos de PIS/Cofins, medida que ficou conhecida como a MP do Fim do Mundo. Agora, as entidades chamam a nova proposta de Fim do Mundo 2.0. O texto principal do pacote fiscal já foi aprovado pelo Senado, mas a manutenção da trava tributária dependerá da votação dos destaques. Se o dispositivo for retirado, o governo perderá um dos mecanismos previstos para melhorar o resultado das contas públicas em 2027.