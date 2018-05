Presidente do INSS é demitido por contratar empresa com sede em depósito

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Francisco Lopes, foi demitido nesta quarta-feira, 16. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Ministério do Desenvolvimento Social. A demissão agora precisa ser publicada no Diário Oficial da União.

O afastamento foi motivado por reportagem do jornal O Globo, que mostrou que Francisco Lopes contratou a empresa RSX Informática Ltda, cuja sede funcionava numa loja destinada à venda de bebidas. A empresa foi contratada para fornecer programas de computador para o INSS.

Conforme o jornal, o contrato no valor de 8,8 milhões de reais foi assinado mesmo após parecer de técnicos do INSS indicar que os programas de computador oferecidos pela empresa não tinham utilidade para o órgão.

Ainda de acordo com a publicação, depois de liberar 4 milhões de reais à empresa sem obter nenhum serviço em troca, o presidente do INSS admitiu ter autorizado o gasto sem verificar a procedência da empresa.