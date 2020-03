Presidente do conselho do Santander de Portugal morre de Covid-19

O presidente do conselho administrativo da unidade portuguesa do Santander, António Vieira Monteiro, morreu nesta quarta-feira, 18. Segundo a imprensa local, Monteiro havia sido contaminado pelo novo coronavírus e se tornou a segunda vítima de Covid-19.

Vieira Monteiro, de 73 anos, assumiu a presidência do conselho do Santander Totta em 2019, após sete anos como presidente-executivo.

Segundo o ‘Jornal Económico’ disse que Vieira Monteiro foi colocado em quarentena no início deste mês após uma viagem à Itália, e estava em tratamento intensivo em um hospital de Lisboa desde a semana passada. De acordo com o jornal ‘Expresso’, a morte foi confirmada por fontes do próprio Santander.

Procurado, o Banco Santander não se posicionou sobre a morte do executivo até a publicação desta matéria.

Portugal registrou 448 casos confirmados de coronavírus. A vizinha Espanha tem 11,178 casos confirmados da doença.

Impactos do coronavírus

Na véspera, o Santander Brasil alterou as projeções sobre impacto econômico que a pandemia irá causar. A previsão é que a disseminação do vírus cause recessão no bloco europeu, em que o PIB encolheria 0,5%. Já no Brasil, o banco projeta crescimento de 1%, com recuperação da economia no segundo semestre do ano.

(Com Reuters)