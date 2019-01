Presidente do conselho do Banco do Brasil renuncia ao cargo

O Banco do Brasil informou nesta segunda-feira, 31, que Fabrício da Soller renunciou ao cargo de presidente do conselho de administração. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a instituição não informou quem será seu substituto.

A renúncia acontece na véspera da posse de Jair Bolsonaro, que deve nomear Rubem Novaes para a presidência do Banco do Brasil. Amigo de Paulo Guedes, futuro ministro da economia, Novaes já foi diretor do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e é professor da Fundação Getulio Vargas (FGV).

O BB anunciou também a renúncia de Reinaldo Kazufumi Yokoyama do cargo de diretor de Distribuição. O executivo foi eleito para o cargo de diretor de Clientes, Comercial e Produtos da BB Seguridade Participações S.A, empresa controlada do BB.

Fabrício da Soller e Reinaldo Kazufumi Yokoyama, diretores do Banco do Brasil Fabrício da Soller e Reinaldo Kazufumi Yokoyama, diretores do Banco do Brasil

(Com Estadão Conteúdo)