Presidente do BC faz mea culpa por falta de clareza em decisão do Copom

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, enfatizou a agenda de transparência da instituição ainda que suas inovações tenham causado alguns ruídos no mercado. No mais recente comunicado do Copom, de janeiro, constou pela primeira vez a opinião de três membros do Comitê que sinalizavam o desejo de aumentar a taxa básica de juros da economia em breve. Apesar de parte do mercado entender esta divulgação como um sinal de que a Selic subiria no começo do ano, Campos Neto afirmou que este foi um entendimento errado.

“Quando você tenta ser transparente sobre a discussão se alguns membros gostariam de começar a falar sobre uma normalização das taxas, houve uma interpretação equivocada. Acho que algumas pessoas interpretaram mal que isso seria em janeiro, não março”, disse ele durante evento do banco JP Morgan nesta quinta-feira, 11. “E isso não faz sentido com a declaração original que estamos fazendo há muito tempo, porque se há membros que realmente pensaram que você deveria ter aumentado em janeiro, eles teriam votado a favor e seriam muito claros”, disse Campos Neto.

“Entendemos que poderíamos ter sido mais claros sobre isso, e eu usei todos os eventos que pude para comunicar claramente que não era o caso”, disse ele. Essa foi a primeira fala pública de Campos Neto após a aprovação do projeto de autonomia do Banco Central, que institui mandato independente da Presidência da República e tira o órgão da subordinação de ministérios.

Boa parte do mercado ainda acredita que a subida da Selic ocorrerá em março justamente por causa da discussão trazida pelo Copom. Porém, analistas afirmam que uma série de dados ainda precisam ser apresentados antes de o Banco Central tomar esta decisão, como inflação e índice de atividade, por exemplo. Em janeiro, o Banco Central abandonou a ferramenta forward guidance, uma vez que as condições inflacionárias para seu estabelecimento foram alteradas, mas isso não pressupõe que outras mudanças serão feitas automaticamente.

“Não se pode confundir fim da forward guidance com aumento de taxa de juros logo em seguida, porque o quadro da economia segue bastante deteriorado”, diz Alejandro Ortiz, analista da Guide Investimentos. No evento, Campos Neto afirmou ainda que a inflação e sua precificação pelos mercados é um fator que preocupa e está sendo monitorado de perto pela instituição, que inclusive está em contato com outros bancos centrais para entender o fenômeno.

A transparência nos comunicados do Copom vem se intensificando e segue o modelo do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Lá as opiniões são divulgadas junto aos nomes dos membros do Federal Open Market Commitee (FOMC), instituição equivalente ao Copom brasileiro.

Os Relatórios Trimestrais da Inflação (RTI) do Banco Central são mais um sinal da busca por maior clareza pela instituição, uma vez que a cada divulgação são apresentados dados mais completos sobre as projeções das variáveis macroeconômicas no curto, médio e longo prazo. Essa política se soma ao projeto de autonomia do Banco Central aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. Estas mudanças vem ao encontro do perfil de Roberto Campos Neto, que trabalhou muitos anos em bancos privados e portanto compreende bem as demandas do setor para investir e ter mais segurança no país. “O Copom está colocando o mercado para dentro da discussão da política monetária, o que é um grande passo de transparência”, diz Ortiz.