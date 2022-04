Presidente demitido da Petrobras chora em entrevista; ouça o áudio

O presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, se emocionou durante entrevista que concedeu a VEJA, enquanto comentava sobre as pressões do presidente Jair Bolsonaro em torno de seu cargo e sobre a sua atuação à frente da empresa. Durante a conversa, os olhos do general ficaram marejados e sua voz, embargada. Ele disse defender sua reputação e biografia, algo que disse ser sagrado e pertencer à sua família. A demissão de Silva e Luna foi confirmada por Bolsonaro no começo da semana, depois de uma escalada de pressões em torno de sua gestão. Ouça abaixo.

“Tem coisas que são sagradas para mim. Biografia, para mim, é sagrado, porque pertence à minha família. A minha biografia quero salva, sem um arranhão. A minha reputação, quero salva. Quero que olhem minha reputação integra. Isso para mim é sagrado”, emocionou-se ao conversar com VEJA, na última terça-feira, 29, um dia após a confirmação de sua saída no cargo. “Não quero que ninguém jogue pedra. E, por consequência, na própria empresa. Hoje o rosto da Petrobras é o meu rosto. Dizer que isso aqui é um clube de futebol, que não tem responsabilidade. Para mim, não é. Sou um homem, sou um militar, um general do Exército. Tenho uma história que tem que ser respeitada e têm de ter respeito por mim”, completou.