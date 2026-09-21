Presidente da CVM se manifesta sobre suposto apoio de Daniel Vorcaro

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Otto Lobo, afirmou em nota enviada a VEJA Negócios nesta segunda-feira, 21, que nunca teve relações com Daniel Vorcaro nem buscou o apoio do ex-controlador do Banco Master durante sua campanha para assumir a presidência da autarquia. A manifestação ocorre após o jornal O Globo divulgar mensagens analisadas pela Polícia Federal que indicam que Vorcaro teria atuado para ajudar a manter Lobo no comando da CVM.

Segundo os diálogos, o advogado Ciro Soares intermediava uma aproximação entre Lobo e Vorcaro e mencionou contatos com os senadores Otto Alencar e Jaques Wagner para apoiar a permanência do então presidente interino da autarquia. Vorcaro teria respondido: “Vamos fazer acontecer. Vou falar com a minha turma”.

Lobo teve sua indicação aprovada pelo Senado em maio de 2026, por 31 votos a 13, e foi nomeado presidente da CVM em junho. Em nota, ele afirmou que foi sabatinado e aprovado pelo Senado em 20 de maio, dois meses após a autarquia já ter respondido às denúncias envolvendo o Banco Master com a criação do Grupo de Trabalho do Banco Master, Reag e Entidades Conexas (GT).

Segundo Lobo, o processo de indicação de autoridades exige interlocução com os responsáveis por sua aprovação no Senado. Ele citou o senador Otto Alencar, que presidia a Comissão de Assuntos Econômicos à época de sua indicação para diretor da CVM, em 2021, e que continua sendo membro do colegiado.

“Cumpre notar que a CVM foi o primeiro órgão de Estado a julgar e punir um processo de natureza sancionadora envolvendo o Banco Master. Foram impostas multas totais de cerca de R$ 200 milhões aos envolvidos, sendo R$ 20 milhões diretamente a Daniel Vorcaro, no âmbito do Processo 19957.007976/2020-94”, diz a nota.

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O presidente da CVM afirmou ainda que nenhum processo em que tenha votado aponta que o Banco Master tenha sido beneficiado. Segundo ele, o uso do voto de desempate no caso da OPA da Ambipar foi reiteradamente explicado, inclusive ao Tribunal de Contas da União (TCU), que teria considerado a decisão correta em dois processos diferentes.

“Conforme já relatado a todos os órgãos de controle e para o Senado Federal, a resolução do desempate no caso Ambipar cabia ao presidente da sessão, conforme determina o regimento interno da CVM e já havia ocorrido em situações anteriores. Quanto ao mérito do caso em si, não houve questionamento de fato à posição adotada pelo Presidente e pelo Diretor João Accioly, que foi a defendida pelo Colegiado da CVM até então”, salienta a nota.

Veja a nota na íntegra:

O Presidente Otto Lobo não possui conhecimento nem ingerência sobre conversas privadas de terceiros. Nunca teve relações ou procurou apoio de Daniel Vorcaro.

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Lobo foi sabatinado e aprovado para a Presidência da CVM no Senado em 20 de maio de 2026, ou seja, dois meses após a Autarquia já ter respondido às denúncias de fraude criando o Grupo de Trabalho do Banco Master, Reag e Entidades Conexas (GT).

O processo de indicação de diversas autoridades demanda interlocução com os responsáveis por sua aprovação no Senado Federal. Otto Alencar foi Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos à época da indicação de Otto Lobo a Diretor da CVM, em 2021, e continua sendo membro da Comissão atualmente.

Cumpre notar que a CVM foi o primeiro órgão de Estado a julgar e punir um processo de natureza sancionadora envolvendo o Banco Master. Foram impostas multas totais de cerca de R$ 200 milhões aos envolvidos, sendo R$ 20 milhões diretamente a Daniel Vorcaro, no âmbito do Processo 19957.007976/2020-94. Outras denúncias e suspeitas estão sob análise da área técnica da CVM e serão apreciadas pelo Colegiado no futuro.

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São notórios os esforços que a gestão do Presidente Otto Lobo na CVM tem conduzido para solucionar os gargalos de fiscalização da autarquia em diferentes frentes: pessoal (pedido de realização de concurso de inspetores e agentes executivos, valorização dos atuais servidores); tecnologia (estudos para contratação e desenvolvimento de sistemas de inteligência com base em IA, diálogo constante com as associações de mercado e institutos tecnológicos ligados ao governo, como o Instituto de Matemática Pura e Aplicada) e regulatória (instituição do Grupo de Trabalho de Tokenização e aprimoramento na Resolução 67 para maior envolvimento do Colegiado e dos superintendentes no aperfeiçoamento de normas).

Todos esses compromissos foram apresentados de maneira contundente em cerimônia ao mercado e demonstram nas ações, e não só no discurso, que Otto Lobo tem compromisso com a eficiência no combate a ilícitos e fraudes.

Em nenhum processo que o Presidente Otto Lobo tenha votado há qualquer alegação que o Banco Master tenha sido beneficiado. O uso de voto de desempate no caso da OPA da Ambipar foi reiteradamente explicado, inclusive frente ao Tribunal de Contas da União (TCU), que considerou em dois processos diferentes que a decisão estava absolutamente correta.

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Conforme já relatado a todos os órgãos de controle e para o Senado Federal, a resolução do desempate no caso Ambipar cabia ao presidente da sessão, conforme determina o regimento interno da CVM e já havia ocorrido em situações anteriores. Quanto ao mérito do caso em si, não houve questionamento de fato à posição adotada pelo Presidente e pelo Diretor João Accioly, que foi a defendida pelo Colegiado da CVM até então.

Ou seja, não houve controvérsia de fato, apenas desinformação sobre o regimento interno da Autarquia. Nenhum acionista minoritário, que supostamente seria prejudicado pela não realização de OPA no caso Ambipar, apresentou recurso judicial questionando a decisão. Tampouco houve tentativa de discussão judicial sobre o assunto por parte de advogados especializados.

Ademais, lembra-se que o caso se referia a uma possível OPA por aumento de participação do controlador e não a uma punição, tendo o Colegiado, por unanimidade, afastado a responsabilidade de fundo ligado ao Banco Master de realizar a operação, por ausência de previsão legal do dever de minoritários participarem da oferta.

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Desse modo, o voto do Presidente Otto Lobo, realizado depois que o antigo presidente e a Diretora Marina Copola já haviam votado contra a responsabilização do fundo, sequer teve qualquer influência nesse resultado.