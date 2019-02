Presidente da BMW reúne-se com Dilma na segunda-feira

O presidente da BMW Group do Brasil, Henning Dornbusch, vai se encontrar com a presidente Dilma Rousseff nesta segunda-feira para formalizar a intenção da marca em instalar uma fábrica no país, informou a assessoria de imprensa da montadora.

A BMW pretende fabricar veículos no Brasil há um bom tempo. A intenção foi reforçada após a regulamentação do novo regime automotivo (Inovar-Auto), que começa a valer em 2013. A reunião com Dilma será no Palácio do Planalto, em Brasília.

A subsidiária brasileira da BMW aguarda a decisão da matriz, na Alemanha, para dar início ao processo de construção da fábrica, acrescentou a assessoria.

Na quinta-feira, durante entrevista ao programa Bom Dia Ministro, da EBC, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, adiantou a notícia de que a BMW anunciaria em breve a construção de uma planta, possivelmentena na região Sul. O investimento será primeira unidade da montadora fora da Europa. Santa Catarina e São Paulo disputam a localização da unidade.

Leia mais:

País será o 3º maior mercado de automóveis, diz Pimentel

Vendas de veículos caem 7,65% em outubro

É ilusão achar que os preços vão cair, diz ex-presidente da Ford

(com Agência Estado)