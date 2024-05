Presidente da Argentina corteja big techs em viagem aos EUA

O presidente da Argentina, Javier Milei, deve se reunir com os CEOs de Google, Meta e Apple em visita a São Francisco, nos Estados Unidos, nesta semana, disse o porta-voz do governo, Manuel Adorni.

O mandatário tenta promover o desenvolvimento de inteligência artificial na Argentina e buscar investimentos para o país. Ele está nos EUA desde segunda-feira e fica até esta sexta-feira, 31

Milei tem na agenda fala em Cúpula do Pacífico do Conselho da Bay Area e na Instituição Hoover da Universidade de Stanford, um think tank de direita. Ele se reune ainda com o reitor da universidade e a diretora do think tank, Condoleezza Rice.

Ainda na agenda está uma reunião com investidores e empreendedores ligados à inteligência artificial (IA).

A viagem é mais uma do presidente argentino que busca, desde que assumiu o cargo, aproximação com personalidades como o CEO da Tesla, Elon Musk. Em abril, Milei conheceu a fábrica da empresa em Austin.

Segundo o governo argentino, Milei e Musk conversaram sobre a importância do desenvolvimento tecnológico para o mundo. Eles também, de acordo com comunicado, concordaram em realizar um evento na Argentina para discutir as “ideias de liberdade”.