Presidente chinês pede ao G20 que permaneça unido durante crise

PEQUIM, 17 Jun (Reuters) – O presidente chinês, Hu Jintao, pediu para que os membros do G20 permaneçam unidos e avaliem a crise da dívida na Europa de uma maneira “construtiva e cooperativa” para aumentar a confiança dos mercados, informou neste domingo a agência de notícias estatal Xinhua.

Em uma entrevista escrita ao jornal Reforma, antes do encontro do G20 e das eleições na Grécia, Hu Jintao disse que “no atual ambiente econômico mundial, os membros do G20 precisam ficar unidos em tempos difíceis para buscar cooperação benéfica para todos os lados”.

Descrevendo a crise da dívida como um assunto de “preocupação geral”, o presidente chinês afirmou que os membros do G20 devem avaliar o momento de maneira construtiva e cooperativa, além de incentivar e apoiar os esforços feitos pela Europa para resolver a crise e “enviar um sinal de confiança ao mercado”.

Hu Jintao também pediu que todos os membros do G20 continuem avançando na reforma do sistema financeiro internacional, atinjam as metas da cota do FMI (Fundo Monetário Internacional) de reforma governamental, melhorem o sistema monetário internacional e estimulem a regulação financeira global.

“Temos que continuar nos opondo ao protecionismo de todas as formas e avançar na rodada de Doha. Precisamos seguir dando prioridade alta ao desenvolvimento e promover o crescimento dos países em desenvolvimento, além de aumentar a demanda global”, afirmou.

Hu Jintao pediu aos membros do G20 que mantenham e fortaleçam a difícil retomada da atividade econômica.

“A economia mundial está agora a caminho da recuperação e a perspectiva de crescimento econômico está melhorando em alguns locais”, afirmou o presidente, acrescentando que tal reforma ainda não está sólida e tem alta imprevisibilidade.

“A demanda global permanece fraca. O crescimento das grandes economias está fraco.”

Comentando sobre a China, Hu Jintao afirmou que a segunda maior economia do mundo manterá crescimento firme e robusto para ajudar no crescimento econômico global.

“A economia da China manteve um crescimento estável”, afirmou. “Enfrentando um ambiente econômico externo complexo e grave, a China tomou medidas para fortalecer e melhorar a regulação macroeconômica, acelerar a mudança no modelo de crescimento, ajustar a estrutura econômica e construir mecanismos de longo prazo para aumentar a demanda interna.”

Esses esforços foram feitos para assegurar que a economia da China seja comandada pelo consumo, investimento e exportações, e também para garantir crescimento firme e robusto para manter a harmonia e a estabilidade social, afirmou.

“Continuaremos buscando uma política fiscal proativa e uma política monetária prudente, mantendo um equilíbrio entre assegurar crescimento firme e robusto, ajustar a estrutura econômica e controlar as expectativas de inflação”, disse.