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‘Preservem o sucesso do Pix’, diz Flávio Bolsonaro em audiência sobre tarifaço

Senador falou sobre Pix, mas falas voltaram para tom político, o que não agradou integrantes do USTR

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 14h17 | Atualizado em 7 jul 2026, 14h34
Flávio Bolsonaro, em nota no fim da noite de quarta-feira
Na avaliação do professor, essa abordagem causou desconforto entre os integrantes do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) (./.)
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‘Preservem o sucesso do Pix’, diz Flávio Bolsonaro em audiência sobre tarifaço Priorize VEJA no Google

O pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, pediu às autoridades americanas que preservem o Pix durante a audiência pública que discutiu o tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, realizada nesta terça-feira, 7.

“Preservem o sucesso do Pix. O Pix, sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, foi criado durante o governo Bolsonaro. O Pix não é um problema a ser resolvido; é uma solução”, afirmou o senador.

Segundo Flávio Bolsonaro, o sistema ampliou a inclusão financeira ao integrar milhões de brasileiros, especialmente os mais pobres, à economia formal.

“Esse objetivo também beneficiou diretamente empresas americanas, já que o volume de transações processadas pelo Pix foi pago em dinheiro emitido por bancos dos Estados Unidos, que continuaram crescendo com a ampla adoção do Pix”, disse.

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O senador também argumentou que as empresas americanas oferecem serviços complementares, e não concorrentes, ao sistema brasileiro de pagamentos instantâneos.

Como os americanos receberam o discurso de Flávio Bolsonaro?

Presente na audiência, o professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), Gustavo Pessoa, afirmou que o discurso de Flávio Bolsonaro destoou dos demais participantes por priorizar temas políticos, em vez de argumentos técnicos.

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Segundo Pessoa, enquanto os demais painéis se concentraram em aspectos econômicos e comerciais relacionados às tarifas, o senador abordou temas como as eleições presidenciais, casos de corrupção e os conflitos envolvendo a família Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Na avaliação do professor, essa abordagem causou desconforto entre os integrantes do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), já que a audiência tinha caráter eminentemente técnico.

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“A sensação era de que eles estavam ouvindo o Flávio Bolsonaro apenas por ele ser um aliado de Donald Trump. Foi o famoso caso de: ‘Estou ouvindo você porque meu amigo ou meu chefe pediu e, infelizmente, preciso respeitar'”, afirmou Gustavo Pessoa.

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