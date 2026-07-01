Preocupação financeira atinge 95% dos brasileiros e dinheiro segue como principal fonte de ansiedade

A preocupação com dinheiro continua dominando a vida dos brasileiros. Levantamento da fintech Onze em parceria com a Icatu Seguros mostra que 95% da população enfrenta algum tipo de preocupação financeira, enquanto 42% apontam as finanças como sua principal fonte de ansiedade, à frente de temas como saúde, família, violência, política e trabalho.

A quinta edição do Raio-X da Saúde Financeira dos Brasileiros, realizada entre 26 de maio e 1º de junho com 8.391 entrevistados, revela que o receio mais frequente é não ter recursos suficientes para enfrentar situações de emergência, preocupação citada por 58% dos participantes. Em seguida aparecem as dificuldades para pagar as contas do mês (33%), garantir um futuro melhor para os filhos (25%) e quitar dívidas ou limpar o nome (22%).

Os dados também mostram que a situação financeira permanece fragilizada para grande parte da população. Segundo a pesquisa, 53% dos brasileiros afirmam que a renda não é suficiente para cobrir os gastos mensais ou convivem com endividamento e restrições de crédito. Entre as principais dívidas estão o cartão de crédito (60%), empréstimos pessoais (30%), consignado CLT (26%), financiamentos (17%) e contas básicas em atraso (14%).

Outro indicador que chama atenção é a dificuldade para criar uma rede de proteção financeira. Mais da metade dos entrevistados (56%) afirma não possuir reserva de emergência, enquanto 63% dizem não contar com qualquer tipo de proteção financeira para situações como morte ou invalidez.

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Na avaliação de Antonio Rocha, CEO e cofundador da Onze, os resultados mostram que os desafios vão além da renda das famílias. “Os indicadores mostram que a situação financeira das famílias segue fragilizada. Mais da metade dos entrevistados ainda não consegue formar uma reserva para emergências e 53% convivem com endividamento ou renda insuficiente para cobrir despesas. Esses resultados apontam que o desafio não está apenas na renda, mas também no acesso à informação, ao planejamento financeiro e a ferramentas que ajudem as pessoas a tomar decisões mais estruturadas ao longo da vida.”

A pesquisa também revela que 89% dos brasileiros nunca buscaram orientação especializada para organizar as finanças ou sair das dívidas. Além disso, 53% afirmam que raramente conversam sobre dinheiro no ambiente familiar, o que evidencia a dificuldade em tratar o tema desde cedo.

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O planejamento para a aposentadoria também aparece como um desafio. Um terço dos entrevistados (34%) acredita que continuará trabalhando após se aposentar por necessidade financeira, enquanto 28% esperam depender exclusivamente dos benefícios do INSS.