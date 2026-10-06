Prêmio de R$ 92 milhões da Mega-Sena nesta terça-feira; ainda é possível apostar?

O concurso 3.067 da Mega-Sena será realizado às 21h desta terça-feira, 6, em São Paulo, com prêmio estimado em 92 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. A quantia aumentou após o concurso 3.066, realizado no sábado, 3, não ter vencedores na faixa principal. O sorteio foi antecipado excepcionalmente para sábado em razão das eleições marcadas para o domingo, 4.

Quem quiser participar do concurso desta terça ainda pode fazer sua aposta. Os jogos podem ser registrados até as 20h, pelo horário de Brasília, nas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa. Para os bolões adquiridos pela internet, o prazo é um pouco maior: até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo.

A aposta simples, com seis dezenas, custa 6 reais. O pagamento das apostas feitas pela internet pode ser realizado por Pix, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para clientes da Caixa. É necessário ter pelo menos 18 anos para jogar.

A Mega-Sena realiza três concursos por semana, às terças, quintas e domingos.

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Chances de ganhar

A possibilidade de levar o prêmio principal depende da quantidade de dezenas escolhidas. No jogo mínimo, de seis números e 6 reais, a chance de acertar as seis dezenas é de uma em 50.063.860. No outro extremo, a aposta com 20 dezenas — o limite permitido — custa 232.560 reais e eleva a probabilidade de acerto para uma em 1.292.