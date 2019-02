Premiê grego tenta ganhar apoio de partidos para reformas

O primeiro-ministro Lucas Papademos deixa seu escritório após reunião em Atenas com líderes de partidos políticos de sua coalizão neste domingo, na tentativa de persuadir as lideranças a apoiarem dolorosas reformas exigidas pelos credores internacionais do país que atravessa grave crise econômica. 29/01/2012 REUTERS/John Kolesidis leaves his office after a meeting in Athens January 29, 2012. Papademos met leaders of political parties in his coalition on Sunday to persuade them to back painful reforms demanded by the near-bankrupt country’s foreign lenders.