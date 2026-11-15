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Economia

Prejuízo dos Correios cresce quase 30% em 2026 e acumula R$ 7,5 bilhões até setembro

Estatal se encaminha para completar o sexto ano seguido com a operação no vermelho

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 17h32 | Atualizado em 15 nov 2026, 17h59
Fachada do edifício-sede dos Correios, em Brasília
Fachada do edifício-sede dos Correios, em Brasília (Correios/Divulgação)
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Prejuízo dos Correios cresce quase 30% em 2026 e acumula R$ 7,5 bilhões até setembro Priorize VEJA no Google

Os Correios registaram mais um prejuízo no terceiro trimestre deste ano, com um resultado líquido negativo de 1,93 bilhão de reais nos meses entre julho e setembro. Trata-se de aumento de 18,9% na comparação com o resultado do mesmo trimestre no ano passado, quando o prejuízo ficou em 1,63 bilhão de reais.

Com mais um período no vermelho, as contas da estatal de entregas já acumulam perdas de 7,48 bilhões de reais entre janeiro e setembro, um avanço de 27% ante os mesmos meses em 2025, quando o prejuízo foi de 5,88 bilhões de reais. As informações fazem parte do balanço financeiro trimestral divulgado no sábado, 14, pela empresa.

Se encaminhando para fechar 2026 no vermelho, os Correios devem completar, neste ano, o sexto ano seguido de prejuízo. Em 2025, o prejuízo chegou ao recorde de 8,4 bilhões de reais. O último ano em que a companhia teve lucros foi em 2021.

A piora dos resultados em 2026 segue o desempenho das receitas, que também estão caindo. A receita líquida somou 3,83 bilhões de reais no terceiro trimestre e 11,7 bilhões de reais no acumulado do ano, contração de 8% e 5%, respectivamente, ante os períodos equivalentes um ano antes.

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Com a dificuldade da estatal de colocar as contas de pé novamente, o governo federal já providenciou algumas medidas de socorro por meio do Tesouro Nacional, que incluíram garantias com o dinheiro público para que a empresa conseguisse tomar empréstimos com os bancos e, ainda, uma injeção de 6 bilhões de reais no caixa da empresa, programada para ser feito no ano que vem.

Crise estrutural e global

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Conforme mostrou uma reportagem de VEJA NEGÓCIOS, os Correios vivem já há alguns bons um dilema funcional que torna cada vez mais difícil manter suas contas de pé, replicando no Brasil uma crise que está acontecendo em empresas postais de todo o mundo, tanto estatais e privadas. Outra reportagem da edição deste mês VEJA NEGÓCIOS mostra que, da Europa à África, há casos de companhias postais em crise precisando buscar formas reinventar os negócios.

Isto acontece conforme a demanda por seu serviço principal, a entrega de cartas e correspondências, desaparece e, no prósprero mercado de entregas de pacotes, gigantes locais e globais de logística e comércio eletrônico tomam o mercado. 

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