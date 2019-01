Prefeitura do Rio determina redução de passagens de ônibus

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, publicou nesta sexta-feira no Diário Oficial do Município um decreto que reduz a tarifa de ônibus urbanos dos atuais 3,80 reais para 3,60 reais. O decreto atende a uma decisão da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que estabeleceu a redução do valor.

A mudança das tarifas passa a valer a partir da meia-noite da sexta-feira para o sábado, em todos os ônibus que circulam apenas dentro da cidade do Rio de Janeiro.

Atendendo a um pedido do Ministério Público Estadual, a desembargadora Mônica de Faria Sardas decidiu que o adicional incluído ao reajuste tarifário de 2014, com objetivo de financiar a instalação de ar-condicionado na frota, deveria ser excluído da tarifa dos ônibus municipais.

Por meio de nota, o RioÔnibus, sindicato das empresas de ônibus do Rio, os consórcios Intersul, Internorte, Santa Cruz e Transcarioca disseram ser favoráveis a uma perícia no contrato de concessão firmado em 2010 com a prefeitura.

As empresas defendem que, para o cálculo das tarifas, sejam considerados os congelamentos no valor nos anos de 2013 e 2017, além de outros fatores que causaram impacto nas passagens antes e depois de 2015. Segundo eles, a redução da tarifa agravará a situação financeira de um setor que está em colapso.

(Com Agência Brasil)