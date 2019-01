Prefeitura de SP começa a enviar avisos de IPTU nesta terça-feira

A Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo começa a enviar as notificações do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2019 nesta terça-feira. Os primeiros a receber o aviso são os contribuintes isentos. Para os moradores com imposto a pagar, as notificações do IPTU começam a ser postadas na quinta-feira 17.

O envio das notificações não é feito de uma vez para todos os contribuintes. Dependendo da data de vencimento, o aviso será remetido apenas em 14 de fevereiro.

A data de vencimento varia de acordo com a postagem da notificação. Para os contribuintes com imposto a pagar e notificação enviada no dia 17, a primeira parcela vence em 1º de fevereiro. Para aqueles incluídos no último lote de envio de alertas, a primeira parcela vence em 28 de fevereiro.

O contribuinte que quiser poderá optar por pagar o IPTU em parcela única nestas datas. Nesse caso, o desconto será de 3%. Outra opção é parcelar o pagamento. Quem optar pelo parcelamento receberá depois em casa um formulário com todos os boletos das parcelas seguintes. Eles poderão continuar a ser pagos mensalmente, conforme os vencimentos.

Segundo a secretaria, os contribuintes não precisam aguardar o recebimento da notificação para quitar o IPTU. A partir de terça-feira, 15, será possível consultar e realizar o pagamento à vista ou da primeira parcela do imposto. A consulta deve ser feita pelo site oficial da Prefeitura de São Paulo, no link www.prefeitura.sp.gov.br/iptu, buscando a opção Emissão de 2ª Via.

O IPTU poderá ser pago pelos canais bancários de autoatendimento ou internet banking dos bancos conveniados. Para pagar por esses canais não há necessidade de apresentar a notificação, basta informar o número de cadastro do imóvel. O pagamento também poderá ser realizado nos guichês de caixa e nas lotéricas – para esses canais é necessário o documento impresso.