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Economia

O alerta do setor de supermercados sobre preços após o fim da escala 6×1

Apas afirma que setor tem 35 mil vagas abertas em São Paulo e pede alternativas para adaptar escalas sem reduzir funcionamento das lojas

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 15h55 | Atualizado em 15 out 2026, 16h07
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A Apas afirma que reduzir o período de atendimento não é o objetivo dos supermercados. (Marcelo Camargo/ABr)
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O alerta do setor de supermercados sobre preços após o fim da escala 6×1 Priorize VEJA no Google

A reorganização das escalas de trabalho nos supermercados após a aprovação do fim da jornada 6×1 pode pressionar os preços dos produtos, segundo a Associação Paulista de Supermercados (Apas). A entidade afirma que o setor já enfrenta dificuldade para contratar funcionários e busca alternativas para manter o funcionamento das lojas com o menor impacto possível sobre o consumidor.

“Queremos evitar ao máximo o repasse de preços ao consumidor, mas, para isso, precisamos de alternativas para complementar nossa jornada”, afirma Erlon Ortega, presidente da Apas, em comentário enviado a VEJA.

A PEC 221/2019 foi aprovada pelo Senado nesta quarta-feira, 14, e segue para promulgação pelo Congresso. O texto estabelece dois dias de repouso semanal remunerado e reduz progressivamente a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição salarial. A aprovação não altera imediatamente as escalas. 

Segundo Ortega, a necessidade de reorganizar as equipes encontra um obstáculo na disponibilidade de trabalhadores. O presidente da associação afirma que há 35 mil vagas abertas no setor supermercadista paulista que as empresas não conseguem preencher.

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“O setor supermercadista tem um grande desafio para remontar suas escalas após a aprovação da jornada 5×2. É um setor que trabalha diariamente e utiliza muita mão de obra.”

Setor quer manter horário das lojas

A Apas afirma que reduzir o período de atendimento não é o objetivo dos supermercados. A intenção é acomodar a nova jornada dos funcionários e preservar o funcionamento dos estabelecimentos.

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“Principalmente os pequenos e médios supermercados terão mais dificuldade para montar suas escalas. Por ser um setor essencial, esperamos ter alternativas para complementar essa jornada e impactar o mínimo possível o custo do carrinho de compras para o consumidor final”, afirma o dirigente.

Fim da escala 6×1

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Mudança terá transição

O texto aprovado prevê que, sessenta dias após a publicação da emenda constitucional, passem a valer os dois dias de repouso semanal remunerado e o limite de 42 horas de trabalho por semana. Depois de mais doze meses, a jornada máxima será reduzida para 40 horas, mantendo os salários.

A redução da jornada individual não determina que os supermercados fechem dois dias por semana. Para manter a operação diária, as empresas precisarão organizar o revezamento das equipes de acordo com as novas regras de trabalho e descanso.

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