O alerta do setor de supermercados sobre preços após o fim da escala 6×1
Apas afirma que setor tem 35 mil vagas abertas em São Paulo e pede alternativas para adaptar escalas sem reduzir funcionamento das lojas
A reorganização das escalas de trabalho nos supermercados após a aprovação do fim da jornada 6×1 pode pressionar os preços dos produtos, segundo a Associação Paulista de Supermercados (Apas). A entidade afirma que o setor já enfrenta dificuldade para contratar funcionários e busca alternativas para manter o funcionamento das lojas com o menor impacto possível sobre o consumidor.
“Queremos evitar ao máximo o repasse de preços ao consumidor, mas, para isso, precisamos de alternativas para complementar nossa jornada”, afirma Erlon Ortega, presidente da Apas, em comentário enviado a VEJA.
A PEC 221/2019 foi aprovada pelo Senado nesta quarta-feira, 14, e segue para promulgação pelo Congresso. O texto estabelece dois dias de repouso semanal remunerado e reduz progressivamente a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição salarial. A aprovação não altera imediatamente as escalas.
Segundo Ortega, a necessidade de reorganizar as equipes encontra um obstáculo na disponibilidade de trabalhadores. O presidente da associação afirma que há 35 mil vagas abertas no setor supermercadista paulista que as empresas não conseguem preencher.
“O setor supermercadista tem um grande desafio para remontar suas escalas após a aprovação da jornada 5×2. É um setor que trabalha diariamente e utiliza muita mão de obra.”
Setor quer manter horário das lojas
A Apas afirma que reduzir o período de atendimento não é o objetivo dos supermercados. A intenção é acomodar a nova jornada dos funcionários e preservar o funcionamento dos estabelecimentos.
“Principalmente os pequenos e médios supermercados terão mais dificuldade para montar suas escalas. Por ser um setor essencial, esperamos ter alternativas para complementar essa jornada e impactar o mínimo possível o custo do carrinho de compras para o consumidor final”, afirma o dirigente.
Mudança terá transição
O texto aprovado prevê que, sessenta dias após a publicação da emenda constitucional, passem a valer os dois dias de repouso semanal remunerado e o limite de 42 horas de trabalho por semana. Depois de mais doze meses, a jornada máxima será reduzida para 40 horas, mantendo os salários.
A redução da jornada individual não determina que os supermercados fechem dois dias por semana. Para manter a operação diária, as empresas precisarão organizar o revezamento das equipes de acordo com as novas regras de trabalho e descanso.