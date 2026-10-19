Preços dos carros caem na tabela fipe de outubro; veja as maiores altas e baixas

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A Tabela Fipe de outubro de 2026 revelou uma queda mediana de 1,11% nos preços de carros, mas o mercado automotivo mostrou-se uma gangorra: enquanto modelos como o Jeep Grand Cherokee 2021 e o Kia Niro 2026 desvalorizaram mais de 15%, outros como o Mercedes-Benz SLS-63 AMG 2014 e o Ford Escort SW 1997 tiveram altas acima de 15%. A complexidade das variações desafia uma análise linear.

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Os preços de referência dos carros registraram queda na Tabela Fipe de outubro de 2026. Na comparação com setembro, a mediana das variações foi negativa em 1,11%, mas o resultado esconde movimentos bastante distintos entre os modelos. Enquanto algumas versões apresentaram desvalorizações superiores a 20% em apenas um mês, outras tiveram aumentos de mais de 15%, mostrando que o comportamento dos preços não foi uniforme no mercado automotivo.

A maior queda entre as versões apresentadas no levantamento foi registrada pelo Jeep Grand Cherokee 80 Anos 3. 0 TB Automático, ano 2021. O modelo passou de 398. 589 reais em setembro para 310. 201 reais em outubro, uma redução de 22,2%, equivalente a 88. 388 reais. Na sequência aparece o Renault Clio Expression 1. 0/1. 0 Hi-Power 16V, ano 2005, cujo preço de referência caiu de 16. 253 reais para 13. 521 reais, recuo de 16,8%. O levantamento também mostra desvalorizações expressivas em veículos mais recentes, incluindo modelos híbridos.

O Kia Niro SX Prestige 1. 6 GDI, ano 2026, apresentou queda de 15,7%, passando de 205. 998 reais para 173. 652 reais. Outra versão do mesmo veículo, a Niro EX 1. 6 GDI, também de 2026, registrou redução de 12,7%, com o valor recuando de 178. 114 reais para 155. 442 reais.

As oscilações chamam a atenção pela diferença entre os perfis dos automóveis, que incluem veículos de luxo, modelos populares mais antigos e híbridos recentes. Os dados, entretanto, não permitem identificar isoladamente as razões das mudanças nem concluir que uma categoria específica esteja passando por desvalorização generalizada.

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Quais carros mais valorizaram?

Na direção contrária, algumas versões registraram aumentos expressivos nos preços de referência. A maior valorização entre os modelos apresentados foi a do Mercedes-Benz SLS-63 AMG 6. 2 V8 Black Series Automático, ano 2014, que passou de 1. 493. 311 reais para 1. 765. 521 reais, alta de 18,2%.

O Ford Escort SW GLX 1. 8i 16V, ano 1997, aparece na segunda posição, com valorização de 16,9%. Seu preço de referência avançou de 7. 322 reais para 8. 562 reais. Também registraram aumentos o Chevrolet Astra Sedan Elegance 2. 0, ano 2005, com alta de 15,8%, e o Kia EV5 Land elétrico, na versão zero-quilômetro, que passou de 330. 020 reais para 382. 047 reais, avanço de 15,8%.

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Outro destaque foi o Chevrolet Cobalt LS 1. 4, ano 2011, cujo valor subiu 15,5%, de 23. 848 reais para 27. 541 reais. A presença de veículos de diferentes faixas de preço entre as maiores altas reforça que a variação mensal da Fipe não segue necessariamente um único padrão. Fatores relacionados à oferta, à demanda e às características de cada versão podem influenciar os preços, embora o levantamento apresentado não detalhe as causas específicas dessas oscilações.

Além das mudanças nos valores, a atualização de outubro trouxe 20 novas versões à base de preços da Fipe. Entre elas estão veículos comerciais elétricos da Arrow, modelos da Audi e versões do Caoa Changan CS55. O levantamento também identificou nove versões que tinham cotação para veículos zero-quilômetro em setembro, mas deixaram de apresentar esse preço em outubro. A lista inclui o Audi RS e-tron GT, o Mercedes-AMG C 63 e diferentes versões do Mitsubishi Pajero Sport.