Preços dos alimentos recuam e São Paulo tem deflação no início de agosto

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a variação de preços em todas a áreas da economia na cidade de São Paulo, recuou 0,05% na primeira quadrissemana de agosto. A informação foi divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) nesta terça-feira, 11.

O indicador reforça a tese de que o ciclo de juros elevados está derrubando a alta de preços, inclusive na maior capital do país. A queda aconteceu devido à deflação dos alimentos em julho, que recuaram 0,54%. A segunda maior queda aconteceu no setor de transportes, com baixa de 0,23%.

O setor com maior inflação foi o de habitação, com alta de 0,63%. O segundo lugar ficou com vestuário, com alta de 0,43% e despesas pessoais com avanço de 0,20%.