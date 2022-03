Preços de commodities batem recordes com escalada do conflito russo

Nesta quarta-feira, 2, os preços das commodities no mercado internacional atingiram recordes com os avanços das tropas russas na Ucrânia e as diversas sanções econômicas anunciadas por países do Ocidente para retaliar e tentar conter os planos políticos do presidente Vladimir Putin.

O gás natural, cuja importação da Rússia é essencial para países europeus, principalmente para a Alemanha, atingiu picos históricos nas mesas de negociação europeias, bem como o carvão, colocando ainda mais temor sobre um agravamento da crise energética na região.

Já o petróleo ultrapassou os 110 dólares o barril tipo Brent e chegou a ser negociado por 113 dólares nesta manhã, enquanto o alumínio bateu o recorde histórico de 3.494 dólares/MT, acumulando uma anual de 24,4%. O trigo, por sua vez, sobe mais de 7% na bolsa de Chicago e atingiu 1059 dólares/bu, a maior alta em mais de 10 anos. Para se ter ideia, há apenas um mês o produto estava cotado em 750 dólares/bu. A cotação do barril tipo Brent é a utilizada pela Petrobras para a política de preços do combustível por aqui.

As altas são consequência das diversas barreiras econômicas aplicadas a instituições financeiras e empresas russas, que afastaram os investidores da região. A pressão da demanda sobre a baixa oferta de produtos de origem russa inflacionam os preços e, em breve, devem causar um efeito cascata no índice de preços dos países.