Preços ao produtor caem em novembro e chegam a 4ª deflação seguida

A inflação da indústria ficou em -0,54% em novembro frente a outubro, a quarta variação negativa seguida do Índice de Preços ao Produtor (IPP). O índice do IBGE mede a variação dos preços na “porta da fábrica” antes impostos, tarifas e fretes. Apesar das desacelerações, o IPP acumula alta de 4,47% no ano e, em 12 meses, de 4,39%.

Em novembro, nove das 24 atividades industriais pesquisadas apresentaram variações positivas de preço quando comparadas ao mês anterior, em sentido contrário ao que foi observado na variação do índice da indústria geral, segundo os dados divulgados nesta quarta-feira, 4.

“Essa queda está ligada particularmente ao preço de setores de maior peso na indústria brasileira, em particular alimentos e refino de petróleo. No caso de alimentos, a entrada da safra de alguns produtos e uma menor demanda em outros casos explicam grande parte das quedas. No caso do refino, a razão principal é o comportamento do óleo bruto de petróleo, do setor indústrias extrativas, no mercado externo”, analisa o gerente de Análise e Metodologia do IBGE, Alexandre Brandão.

O setor de maior destaque foi a indústria química, com a maior variação (-4,41%) e a maior influência (-0,41 p.p.) no resultado de novembro. “A maior influência na queda de preços na indústria química, em outubro e novembro, está relacionada com a redução dos preços dos adubos. O Brasil importa grande parte do que consome, logo os preços dos produtos produzidos aqui acompanham os preços internacionais, e esses, depois de terem sido elevados no começo do conflito europeu, começaram a cair, com certa normalização dos fluxos de comércio”, explica Brandão.