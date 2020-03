Preço do petróleo sobe e bolsas europeias operam em alta após dia de caos

As bolsas mundiais ensaiam uma leve recuperação nesta terça-feira, 10, depois do dia de caos que derrubou mercados ontem. Após cair cerca de 30% na segunda-feira, por causa da disputa entre Arábia Saudita e Rússia, os preços do petróleo voltaram a subir hoje. Às 8h, o barril do Brent e o barril WTI subiam mais de 9%.

A alta se refletiu no desempenho das bolsas asiáticos. O índice Nikkei, do Japão, subiu 0,85% nesta terça. A bolsa de Xangai teve alta de 1,82% e a de Hong Kong, de 1,41%. Um cenário bem diferente das sucessivas quedas registradas na segunda.

Seguindo pelo mesmo caminho, as bolsas europeias operam em alta nesta terça. Às 8h de Brasília, os mercados na Alemanha, na Grã-Bretanha e na França subiam mais de 3%.

O dia de pânico provocado pelo surto do coronavírus e pela queda brusca nos preços do petróleo também atingiram o Brasil. O Ibovespa despencou 12% e o pregão chegou a ser interrompido pelo ‘circuit breaker’, mecanismo acionado quando a queda supera os 10%. Foi a primeira vez em três anos que o dispositivo foi usado.