Em maio, os três principais combustíveis usados no Brasil tiveram queda de preços: o valor médio do litro da gasolina no país caiu 1% (para 6,75 reais por litro), o do diesel s-10 recuou 3,3% (para 7,22 reais) e, liderando as quedas, o preço do litro do etanol ficou 5,6% mais barato, custando 4,49 reais por litro na média nacional em maio. Os dados fazem parte do Monitor de Preços de Combustíveis da Veloe, empresa de tags para carros, feito em parceria à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), vinculada à Universidade de São Paulo.

Com a queda mais acentuada, o etanol também viu a sua vantagem avançar em relação à gasolina, embora a competição ainda seja apertada. Em maio, o preço médio do litro do etanol caiu para o equivalente a 70,1% do preço da gasolina, na menor proporção em quase dois anos, de acordo com o levantamento. Em fevereiro, essa relação estava em 76%. A comparação leva em consideração os valores médios para todo o país tanto para o etanol quanto para a gasolina comum.

O etanol fica mais vantajoso do que a gasolina quando o seu preço está cerca de 30% menor que o da concorrente – ou seja, quanto um litro de etanol custa 70% do litro da gasolina. Isto porque, embora até tenha uma potência superior (como um arranque mais rápido quando o carro acelera), o etanol rende menos do que a gasolina, ou seja, é necessária uma quantidade maior de etanol para rodar a mesma distância.

Apesar de o etanol estar ficando relativamente mais barato do que os demais combustíveis, o preço varia muito entre os estados, tanto por conta dos impostos regionais, que variam, e também pela distância das regiões produtores, que estão concentradas basicamente no Sudeste e Centro-Oeste. Como consequência, a escolha pelo biocombustível só está valendo atualmente em cinco estados: Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo.

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