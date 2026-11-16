O fim da subvenção federal de R$ 1,40 por litro para o diesel importado promete pressionar os preços do combustível nos postos brasileiros, segundo Sérgio Araújo, presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). O encerramento do benefício elevou o custo de aquisição do produto trazido do exterior, o que tende a ser repassado em alguma medida ao consumidor.

A subvenção teve validade de 30 dias, a partir de 13 de outubro, e deixou de vigorar em 12 de novembro. Na sexta-feira, 13, o Ministério da Fazenda informou que não renovaria o benefício. Com isso, o diesel importado passou a custar R$ 1,40 a mais por litro para os importadores, na comparação com o período em que o benefício estava em vigor. A pasta não apresentou uma justificativa específica para a decisão, mas informou que poderá reavaliar a medida futuramente, conforme a evolução dos preços do petróleo.

“É esperado um aumento no preço da bomba devido ao aumento do custo de importação”, diz o presidente da Abicom. Araújo frisa, porém, que não é possível estimar com precisão de quanto será a alta para os consumidores, porque o impacto dependerá da distribuidora responsável pelo fornecimento e da região do país. Atualmente, a falta de capacidade de refino faz com que o Brasil importe cerca de 30% do diesel que consume. O volume de diesel importado presente nas bombas, contudo, não é o mesmo em todos os postos ou regiões do país. “Existe uma concentração muito grande de capacidade de refino nas regiões Sul e Sudeste”, diz o representante do setor, que aposta em altas de preço maiores nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, devido a menor capacidade de refino local.

Além do fato de que a maior parte do diesel consumido no Brasil não é importado, a mistura do combustível fóssil ao biodiesel ajuda a minimizar o eventual choque de preços. Nos postos, cada litro de diesel S10 comercializado no contém 85% de combustível fóssil e 15% de biodiesel.

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Cenário atual

Na semana de 8 a 14 de novembro, o diesel S10 foi vendido a uma média de R$ 7,29 por litro no Brasil, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O preço médio do combustível já havia acumulado alta de 1,66% em outubro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A retirada da subvenção ocorre em um cenário de pressões distintas sobre os preços dos combustíveis: enquanto a cotação internacional do petróleo recuava, o dólar avançava, mantendo a pressão sobre os custos internos. A decisão também reacende as expectativas de um eventual reajuste do diesel nas refinarias da Petrobras, que não altera seus preços desde setembro.

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Perspectivas

O fim dos benefícios está alinhado à intenção do governo de reduzir os subsídios ao setor, mas a estratégia depende da evolução das cotações internacionais do petróleo. A preocupação é evitar aumentos bruscos nas bombas e, consequentemente, o repasse dos custos do diesel para outros produtos. O mercado espera que os preços dos combustíveis, sobretudo do diesel, permaneçam elevados ao longo de 2027, o que pode representar mais um desafio para o governo e pressionar a inflação.

Outra possível mudança na composição do combustível ainda não tem data definida. O diesel vendido nos postos brasileiros continua com 15% de biodiesel (B15). O Ministério de Minas e Energia prevê concluir em março de 2027 os testes para avaliar a viabilidade de elevar essa proporção a 20% (B20).