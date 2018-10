Preço do diesel cai até 10,44% a partir desta terça, diz ANP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou os novos valores dos preços de referência para o quarto período da terceira fase de subvenção ao diesel, que vai de 30 de outubro a 28 de novembro. Os preços caíram em todas as cinco regiões do Brasil e a maior redução ocorrerá no Nordeste, onde o litro comercializado cairá 10,44% ante o período atual. Com essa redução, o valor do litro nas refinarias passará de 2,3203 reais para 2,0780 reais.

Os preços de referência da ANP são utilizados para balizar o subsídio dado ao diesel após a greve dos caminhoneiros e que vigora até 31 de dezembro deste ano.

Entre as demais regiões, o preço do diesel na região Norte ficará 10,42% mais barato, ao passar de 2,2897 reais para R$ 2,0510 reais. No Sul, o valor de referência cairá 10,02%, de 2,3737 reais praticados atualmente para 2,1359 reais. No Sudeste, o preço do litro cairá 9,95%, de 2,3902 reais para 2,1523 reais.

Por fim, a menor queda ocorrerá no Centro-Oeste, onde o preço de referência recuará 9,62%, de 2,4719 reais para 2,2340 reais. O valor praticado na região continua sendo o mais elevado do Brasil, segundo dados da ANP.