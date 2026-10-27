Preço das frutas cai quase 11% nos supermercados em 2026

Os preços das frutas nos supermercados paulistas acumulam queda de 10,91% em 2026, segundo levantamento da Associação Paulista de Supermercados (APAS), realizado em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Apenas em setembro, a redução foi de 1,15%, impulsionada pelo aumento da oferta de produtos agrícolas. O movimento representa um alívio para o orçamento das famílias, especialmente no consumo de alimentos presentes no dia a dia dos brasileiros.

A redução dos preços está associada principalmente à maior disponibilidade de frutas no mercado, favorecida por safras abundantes de produtos como maçã, abacate e laranja. O aumento da produção ampliou a oferta nos supermercados e contribuiu para a queda dos preços ao consumidor.

Entre os produtos pesquisados, a maçã apresentou a maior redução acumulada, de 32,76% desde janeiro. A laranja ficou 19,84% mais barata no mesmo período, enquanto a banana registrou queda de 16,74%. O abacaxi também apresentou recuo, embora mais modesto, de 0,34%.

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Somente em setembro, os preços da laranja caíram 6,25%, enquanto os da banana recuaram 4,64%. A redução desses valores contribuiu para o desempenho negativo do índice de preços das frutas calculado pela APAS e pela Fipe.

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A continuidade desse cenário, porém, dependerá das condições climáticas nos próximos meses. O economista-chefe da APAS, Felipe Queiroz, alerta para os possíveis efeitos do El Niño sobre as próximas safras. “A eventual intensificação do El Niño pode alterar os padrões de chuvas e temperatura em diferentes regiões produtoras, com impactos sobre a produtividade e os custos de produção”, afirma. Segundo ele, os efeitos sobre os preços dependerão da intensidade do fenômeno e das condições de cada cultura e região.