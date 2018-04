Preço da gasolina sobe pela 2ª semana e atinge R$ 4,217

O preço médio do litro de gasolina subiu pela 2ª semana seguida, atingindo 4,217 reais no dia 7 de abril. Os dados são do levantamento semanal realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na semana anterior, o preço médio do litro era 4,20 reais no país.

O maior preço médio para a gasolina foi encontrado no Acre: 4,799 reais. No lado oposto, o menor preço médio está no Maranhão, por 3,861 reais.

O preço do litro do diesel também subiu, passando de 3,504 reais para 3,512 reais da última semana de março para a primeira de abril. O diesel mais caro está no Acre (4,280 reais por litro), enquanto o menor preço médio é o do Paraná (3,278 reais).

Na mesma semana, o preço do litro do etanol passou de 3,048 reais para 3,055 reais. O maior preço do etanol está no Rio Grande do Sul, 4,049 reais. O menor preço para o álcool está em São Paulo, 2,871 reais por litro.

O preço do botijão de gás também avançou, subindo de 66,77 reais para 67,01 reais. O botijão mais barato está na Bahia, por 57,42 reais. O mais caro está no Mato Grosso, por 96 reais.