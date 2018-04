Preço da gasolina, diesel e gás de cozinha voltam a subir

O consumidor terminou a semana passada pagando mais caro pela gasolina, diesel e gás de cozinha. Isso é o que mostra pesquisa de levantamento de preços divulgada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).

O preço médio do litro da gasolina ficou em 4,215 reais na semana encerrada no dia 21. No levantamento anterior, o litro da gasolina estava em 4,208 reais. O maior preço médio foi encontrado no Acre (4,788 reais), enquanto o menor foi o do Maranhão (3,864 reais).

O botijão de gás de 13 kg era vendido a 67,09 reais na semana passada, contra 66,87 reais do levantamento anterior. O preço mais alto é o do Tocantins (85,06 reais) – e o mais baixo é o da Bahia (58,05 reais)

O preço do diesel também subiu, passando de 3,497 reais para 3,515 reais da semana retrasada para a passada. O maior preço médio é o do Amapá (4,475 reais) e o menor, o do Paraná (3,307 reais).

O levantamento de preços mostrou que somente o etanol teve queda de preço, caindo de 3,019 reais para 2,971 reais. O etanol mais caro é o do Rio Grande do Sul (4,069 reais) e o mais barato é o de São Paulo (2,802 reais).