Preço da gasolina cai 0,9% nas bombas do país, diz ANP

O preço médio da gasolina voltou a cair no Brasil. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o litro do combustível nos postos custava 4,258 reais na última semana, encerrada no sábado, 19, ante 4,297 reais na semana anterior.

Em 2019, a gasolina já acumula queda de 2% nas bombas. A redução no preço do combustível ocorre mesmo com a Petrobras subindo o valor do combustível nas refinarias. No último sábado, o litro vendido às distribuidoras subiu 2,1%, vendido a 1,5308 reais. No começo do ano, o combustível refinado chegou ao menor patamar em 14 meses, vendido a 1,4337 reais.

O repasse dos reajustes dos combustíveis ao consumidor final nos postos depende de diversas variáveis, como margem das distribuidoras e revendedores e impostos.

Diesel e Etanol

Na semana encerrada em 19 de janeiro, o valor do litro do óleo diesel nos postos permaneceu estável, a 3,434 reais por litro, de acordo com o levantamento semanal.

Já o etanol hidratado teve queda de 1 centavo, sendo vendido a 2,82 reais por litro.