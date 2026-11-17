Duas das apresentações do Zoox Data Revolution, na tarde desta terça-feira, 17, em São Paulo, apresentaram sob óticas diferentes, mas complementares, os desafios para quem lidará com inteligência artificial (IA) no futuro próximo, quando esses sistemas computacionais atingirão patamares de performance apenas estimados, com certeza muito superiores aos atuais.

José Cláudio Securato, presidente da Saint Paul Escola de Negócios, falou sobre quem formará os próximos líderes de IA e qual será o papel das empresas, que precisam, desde agora, conectar educação e tecnologia de forma estruturada.

Já a masterclass Utopia, com Renan Hannouche e Dante Freitas, cofundadores do Gravidade Zero, movimento de ecossistemas de inovação e cultura organizacional, abordou como construir um futuro ainda sem referências claras do que virá.

Securato apontou um caminho possível. “Precisamos evoluir, saindo das referências do passado para compreender o mundo de hoje antes de fazermos recortes por gerações ou faixas etárias, como o da geração Z. Precisamos estudar o mundo contemporâneo e entender que aquilo que somos hoje é também resultado de tudo o que veio antes”, afirmou em sua palestra.

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Já Hannouche e Freitas apresentaram pistas, em uma abordagem mais provocadora, porém com otimismo crítico. Eles defendem que o lado negativo dos dados não deve se tornar um aspecto preponderante da vida cotidiana. Sem uma abordagem humana, a IA será ineficiente, alertam.

“Vivemos uma vida cada vez mais artificial, com trabalhos e relações artificiais. Mas é na imperfeição que habita o melhor da nossa espécie. A eficiência é coisa de máquina, já a imperfeição precisa ser humana. Estamos tão preocupados em ser eficientes, produtivos e performáticos que corremos o risco de perder justamente aquilo que nos torna humanos”, afirmou Dante Freitas.