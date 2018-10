Prazo para saque do PIS/Pasep acabou; saiba quem ainda tem direito

Aposentadoria

Idade igual ou superior a 60 anos

Invalidez

Transferência para reserva remunerada ou reforma (no caso de militar)

Idoso ou portador de deficiência alcançado pelo Benefício da Prestação Continuada

Câncer

Portador do vírus HIV

Doenças listadas na portaria interministerial do governo

Morte (o saldo da conta será pago aos dependentes ou sucessores do titular)

Para realizar o saque, o beneficiário deve procurar a Caixa Econômica Federal, responsável pela liberação do PIS, ou o Banco do Brasil, que paga o Pasep. É necessário dirigir-se à uma agência com documento de identificação com foto.