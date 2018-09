Prazo para sacar cota do PIS acaba hoje; agências da Caixa abrem mais cedo

As agências da Caixa Econômica Federal vão abrir duas horas mais cedo nesta sexta-feira 28 para pagamento das cotas do PIS. O prazo de saque para menores de 60 anos termina hoje. Depois disto, o dinheiro só pode ser retirado após atingir 60 anos, aposentadoria, morte e doenças graves.

Pelos cálculos da Caixa, cerca de 4 milhões de pessoas menores de 60 anos ainda não receberam o benefício. Elas têm direito ao resgate de 5,7 bilhões de reais.

Até segunda-feira 24, foram pagos 9,6 bilhões de reais aos trabalhadores cadastrados no PIS/Pasep entre 1971 e 4 de outubro de 1988.

Os trabalhadores que ainda não sacaram o benefício podem consultar na página da Caixa (www.caixa.gov.br/cotaspis) o valor e qual o melhor canal para o saque.

A consulta permite ver o valor que cada cotista tem a receber e os canais disponíveis para realização do pagamento. Caso o valor já tenha sido creditado em conta, o site também informará a conta e banco em que foi creditado.

O pagamento da cota do PIS/Pasep é devido a trabalhadores que atuaram formalmente na iniciativa privada ou no serviço público entre 1971 e 1988. Neste período, os empregadores recolhiam recursos do PIS/Pasep em nome de seus funcionários, como ocorre atualmente com o FGTS. O depósito deixou de ser feito a partir da Constituição de 1988, mas o dinheiro ficou depositado nos bancos em nome dos trabalhadores, que podiam retirar apenas os rendimentos uma vez por ano.

O saque só era possível a partir de 70 anos ou em outras situações, como doenças graves e aposentadoria. Neste ano, o governo reduziu a idade para 60 anos e em junho liberou para qualquer idade.

Veja abaixo onde sacar o dinheiro, de acordo com o montante a receber: