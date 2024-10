Prazo para retirar dinheiro de bets irregulares termina hoje; saiba como sacar

A Anatel vai retirar do ar os sites de apostas online irregulares a partir desta sexta-feira, 11. Os apostadores que têm dinheiro depositado em sites de bets que não estão na lista de empresas autorizadas a atuar no Brasil devem sacar o dinheiro antes da derrubada das plataformas. Atualmente, 96 empresas registradas, com um total de 213 marcas. Além disso, as listas estaduais incluem 18 empresas. Confira as listas completas das empresas autorizadas:

Lista Nacional

Lista Estadual

Para sacar o dinheiro de uma bet que não esteja nas listas acima, o apostador deverá fazer login no aplicativo ou no site da aposta. Nesse caso, deverá clicar na área em que aparece o saldo e clicar na opção de saque. Em seguida, é necessário confirmar o valor a ser retirado, no caso o saldo total, e informar a conta bancária para onde o dinheiro será enviado. O usuário terá a opção de receber o dinheiro via Pix ou por transferência eletrônica disponível (TED). O repasse por Pix é mais vantajoso por ser instantâneo e funcionar 24 horas, enquanto as transferências só podem ser feitas em dias úteis e não são executadas à noite e em fins de semana.

Caso o usuário peça a retirada e não receba o dinheiro, deve acionar o suporte do aplicativo, antes do banimento definitivo do país. Se o saldo não for depositado, a primeira opção é registrar queixa em um órgão de defesa do consumidor, como o Procon. Se não houver resposta da empresa, aumentam as chances de o apostador ter sido vítima de fraude. Nesse caso, o processo passa para a esfera criminal. O usuário deverá registrar ocorrência policial e procurar o Ministério Público, que pode identificar pedidos de ressarcimento para um mesmo site e registrar uma ação judicial coletiva.

Ainda que estejam fora do ar, os sites de aposta bloqueados continuam tendo o dever legal de devolver o dinheiro àqueles que não sacaram até o prazo. Só que pode ficar mais difícil reaver os valores. Segundo o Ministério da Fazenda, é responsabilidade das casas que têm dinheiro depositado providenciar meios de devolução. No entanto, o apostador pode, sim, ficar sem conseguir sacar o dinheiro no Brasil, já que muitas empresas têm sede no exterior.