Prazo para aderir ao desenrola termina na próxima semana; veja se você tem direito

O prazo para aderir ao Desenrola 2.0 termina na próxima segunda-feira, 3, enquanto muitos brasileiros ainda têm dúvidas sobre o funcionamento do programa e quem pode participar da iniciativa do governo federal voltada à renegociação de dívidas de pessoas físicas.

O Desenrola permite renegociar dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC) contratadas até 31 de janeiro de 2026 e com atraso entre 91 dias e dois anos.

Os participantes podem obter descontos de até 90% sobre o valor da dívida, taxa máxima de juros de 1,99% ao mês, prazo de até 48 meses para pagamento e a possibilidade de utilizar parte do saldo do FGTS para amortização ou quitação dos débitos.

O programa possui critérios de elegibilidade. Podem participar pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos, equivalente a 8.105 reais. Os interessados podem consultar as condições e simular uma renegociação por meio do Simulador do Novo Desenrola – Famílias.

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Desde o lançamento, o Desenrola já viabilizou a renegociação de 44,7 bilhões de reais em dívidas. O programa é uma das principais iniciativas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reduzir o endividamento das famílias e amenizar os efeitos do elevado custo do crédito.

Segundo dados do Banco Central, o endividamento das famílias alcançou 49,8% em abril, permanecendo estável em relação ao mês anterior e com alta de 0,9 ponto percentual na comparação com o mesmo período do ano passado. No crédito livre às pessoas físicas, a taxa média de juros chegou a 62,8% ao ano.

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O cenário de juros elevados também contribui para manter o custo do crédito em patamares elevados. A taxa Selic permanece acima de 10% ao ano desde 2022, em um contexto de inflação pressionada e política monetária restritiva, fatores que encarecem empréstimos e financiamentos para consumidores e empresas.

Nesse ambiente, o Desenrola 2.0 busca aliviar parte da pressão financeira sobre as famílias endividadas ao oferecer condições mais favoráveis para a renegociação de débitos. Embora não elimine as causas estruturais do endividamento, o programa pode reduzir o custo das dívidas e facilitar a reorganização das finanças pessoais.