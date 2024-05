Prazo para a entrega do IR 2024 vai até 23h59 dessa sexta-feira

O contribuinte tem até o último minuto desta sexta-feira, 31, para enviar a Declaração do Imposto de Renda 2024, referente a seus rendimentos e bens no ano de 2023. Segundo a Receita Federal, cerca de 4 milhões de pessoas ainda não haviam acertado as contas com o Leão até às 8h desta sexta-feira. Ao todo, o governo espera receber 43 milhões de documentos de ajuste.

A entrega da declaração é fundamental para fugir de uma multa aplicada pelo fisco e de problemas no CPF. Caso não entregue o documento, o contribuinte fica com pendências no CPF e pode ser impedido de pegar empréstimos, tirar passaportes, obter certidão negativa para venda ou aluguel de imóvel e até prestar concurso público.

Neste ano, a Receita Federal alterou as regras de obrigatoriedade de envio. Está obrigado a apresentar a declaração anual o contribuinte que, no ano-calendário de 2023, recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a 30.639,90 reais (equivalente a 2.553,32 por mês de salários, aposentadorias ou aluguéis), uma atualização de 7,3% no valor que esteve vigente entre 2015 a 2023.