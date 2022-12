Prazo do Bolsa Família fora do teto deve ficar em dois anos, diz senador

Com votação no Senado agendada para esta quarta-feira, 5, a PEC da Transição está sendo negociada por parlamentares e nesta segunda-feira, 5, o senador Marcelo Castro (MBD-PI), autor da PEC, afirmou que o prazo para deixar o Bolsa Família fora do Teto de Gastos deve se estabelecer em dois anos – a equipe do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva propôs um prazo de quatro anos.

A declaração ocorreu após uma reunião com Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, e Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados: “provavelmente a PEC será modificada para dois anos, porque foi apresentada por quatro anos, mas como há muita resistência aos quatro anos, tem um grupo expressivo tanto de senadores quanto de deputados defendendo um ano, e os técnicos todos argumentam que deveria ser no mínimo por dois anos, estamos trabalhando para que a PEC seja aprovada por dois anos.”

Além do prazo, Castro afirmou que “está acertado” que Alexandre Silveira (PSD-MG), aliado de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), será o relator do texto no Senado, e que ele pode ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta terça-feira, 6, ainda que haja a possibilidade de ter de prorrogar a análise pela CCJ caso parlamentares peçam vista do texto. “Em caráter de urgência o pedido de vista pode ser concedido por até uma hora. Então se suspenderia a sessão por uma hora e em seguida retomaria”, disse ele.

Liberação de despesas em 2022

Segundo o senador, a ideia de usar o texto para bancar despesas ainda neste ano e liberar as emendas do orçamento secreto é uma ideia “ainda em discussão e negociação” (leia mais detalhes ao final desta reportagem).