Praia do Sancho, em Noronha, é eleita a melhor do mundo; veja ranking

A Praia do Sancho, localizada no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, foi novamente eleita como a melhor praia do mundo pelo site TripAdvisor, especialista em viagens e que compila recomendações de turistas ao redor do mundo.

Esta é a sétima vez que o local conquista a melhor posição no ranking das 25 melhores praias do planeta. O ranking considerou as experiências dos usuários do site no ano passado.

A praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, foi a outra brasileira citada no top 25 do site, tendo ficado na 19ª colocação.