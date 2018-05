Praças de pedágio em São Paulo ficam mais baratas a partir do dia 18

Quatro praças de pedágio da rodovias paulistas Anhanguera (SP 330), Atílio Balbo e Armando Salles Oliveira (SP 322) terão tarifas mais baratas a partir da 0h de sexta-feira, 18.

Na SP 322, em Pitangueiras, por exemplo, a tarifa que custa 8,50 reais vai passar a 7,30 reais. Porém, se o motorista usar o sistema de cobrança automática, o valor cai para 6,93 reais. A redução é ainda maior em Ituverava (rodovia Anhanguera), cujo pedágio será reduzido de 13,10 reais para 10,45 reais, na passagem eletrônica. A redução é de 2,65 reais, mas, para usuários diários das rodovias, essa redução chega à economia de 116,60 reais por mês.

Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), as rodovias fazem parte da política pública da quarta etapa do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo que prevê benefícios e modernizações para a malha paulista. Isso ocorre porque, no ano passado, foram licitados dois lotes de rodovias estaduais sendo um deles o denominado “Rodovias do Centro Oeste Paulista” que inclui 299 quilômetros de trechos operados pela concessionária Vianorte desde março de 1998. A partir do dia 18 de maio, o contrato acaba e quem assume é a vencedora da licitação, a concessionária Entrevias.

Além da redução prevista, há um desconto adicional de 5% para os que utilizam o sistema de cobrança automática, como Sem Parar e ConectCar. De acordo com a Artesp, 56% dos motoristas já pagam o pedágio nesse modelo nas rodovias paulistas.

Motos

As motos terão um modelo chamado “cobrança semiautomática”, que passarão a pagar metade da tarifa de pedágio dos veículos de passeio. Para passar automaticamente, uma pulseira ou um cartão será equipado com chip pré-pago, evitando que o condutor precise tirar as luvas, manusear bolsos e bolsas etc.

As concessões realizadas desde 2008 preveem a cobrança para motos frente ao crescimento da frota, pois os serviços prestados como socorro médico e mecânico são para todos os usuários sem distinção.

Entrevias

A Entrevias já opera 271 quilômetros no trecho sul do lote Rodovias do Centro Oeste desde julho do ano passado, no eixo entre Florínea e Borborema. Já foram feitas obras de restauração e recapeamento de pavimento, eliminados buracos, degraus e desníveis e as adequações necessárias na sinalização, entre outras melhorias iniciais seguindo os rigorosos critérios das concessões de rodovias paulistas que figuram entre as melhores do país.

A nova concessão traz inovações com o objetivo de oferecer ao usuário wi-fi ao longo de toda a malha, além de monitoramento por câmeras inteligentes.