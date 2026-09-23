ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

PPSA fará 1° leilão de gás natural da União; veja como será

Medida foi definida em portaria do Ministério de Minas e Energia nesta terça-feira

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 08h22
Plataforma de produção de petróleo: o gás natural pode ser um combustível de transição
O leilão será exclusivo para consumidores livres do setor industrial, com preferência para a indústria de base (Gustavo Azeredo/Extra/Agência O Globo/.)
Continua após publicidade
PPSA fará 1° leilão de gás natural da União; veja como será Priorizar nos meus resultados Google

A Pré-Sal Petróleo (PPSA) publicou o pré-edital do primeiro leilão de gás natural da União, que ofertará ao mercado 1,1 milhão de metros cúbicos por dia do combustível em 2027. O certame será realizado por meio de uma plataforma eletrônica e marca uma nova etapa na abertura do mercado de gás natural no país. A informação foi divulgada na noite desta terça-feira, 22.

O leilão será exclusivo para consumidores livres do setor industrial, com preferência para a indústria de base. Segundo a Portaria 141/2026 do Ministério de Minas e Energia (MME), poderão participar empresas dos setores químico e petroquímico, fertilizantes nitrogenados, ceramista, vidreiro e siderúrgico, metalúrgico e mineração.

O gás será entregue aos compradores na saída da Unidade de Tratamento de Gás de Itaboraí, da Petrobras, localizada no Complexo de Energias Boaventura, antigo Comperj, entre março e dezembro de 2027. A partir desse ponto, os vencedores deverão contratar o transporte diretamente ou por meio de uma empresa comercializadora habilitada como carregadora junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

“A PPSA passa a atuar como um novo agente no mercado, ampliando a oferta e contribuindo para o objetivo do governo de tornar o gás natural mais acessível e competitivo para a indústria brasileira”, afirmou Luis Fernando Paroli, diretor-presidente da PPSA.

Siga
Continua após a publicidade

Como será o leilão

Na primeira rodada, os 1,1 milhão de metros cúbicos por dia serão divididos entre os cinco setores definidos pelo MME. O setor químico e petroquímico terá a maior oferta, de 350 mil m³ por dia. Em seguida aparecem siderurgia, metalurgia e mineração, com 320 mil m³/dia; cerâmica, com 200 mil m³/dia; fertilizantes, com 130 mil m³/dia; e vidros, com 100 mil m³/dia.

Cada empresa poderá ofertar inicialmente entre 10 mil e 160 mil m³ por dia, respeitando o limite estabelecido para cada setor. Além do volume, os participantes deverão indicar o prêmio que estão dispostos a pagar à União.

Após a abertura das propostas iniciais, terá início a etapa dinâmica do leilão, na qual as empresas poderão apresentar ofertas com prêmios maiores. O volume indicado na primeira proposta não poderá ser alterado durante o certame. Serão vencedoras as propostas que oferecerem os maiores prêmios à União.

Continua após a publicidade

O preço inicial do gás será calculado de acordo com uma fórmula paramétrica definida no edital. O cálculo considera 115% da média das cotações diárias do Henry Hub e a média das taxas diárias de câmbio apuradas no mês anterior ao fornecimento, além de um prêmio em dólares por MMBtu.

O prêmio inicial será de 1,80 dólar por MMBtu. Considerando, como exemplo, um Henry Hub de 2,95 dólares por MMBtu, o preço inicial do gás da União seria de 5,19 dólares por MMBtu.

Continua após a publicidade

Caso os volumes destinados a algum dos cinco setores não sejam totalmente comercializados na primeira rodada, a PPSA fará uma segunda etapa, aberta a todas as empresas qualificadas dos segmentos definidos na portaria.

“Será um leilão dinâmico, que buscará ampliar a participação de empresas de menor porte e maximizar os resultados para a União. Acreditamos que todos os volumes serão arrematados”, afirmou Paroli.

Publicidade
TAGS:
Economia
Empresa
Gás
Mercado
Petroleo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).