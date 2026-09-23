PPSA fará 1° leilão de gás natural da União; veja como será

A Pré-Sal Petróleo (PPSA) publicou o pré-edital do primeiro leilão de gás natural da União, que ofertará ao mercado 1,1 milhão de metros cúbicos por dia do combustível em 2027. O certame será realizado por meio de uma plataforma eletrônica e marca uma nova etapa na abertura do mercado de gás natural no país. A informação foi divulgada na noite desta terça-feira, 22.

O leilão será exclusivo para consumidores livres do setor industrial, com preferência para a indústria de base. Segundo a Portaria 141/2026 do Ministério de Minas e Energia (MME), poderão participar empresas dos setores químico e petroquímico, fertilizantes nitrogenados, ceramista, vidreiro e siderúrgico, metalúrgico e mineração.

O gás será entregue aos compradores na saída da Unidade de Tratamento de Gás de Itaboraí, da Petrobras, localizada no Complexo de Energias Boaventura, antigo Comperj, entre março e dezembro de 2027. A partir desse ponto, os vencedores deverão contratar o transporte diretamente ou por meio de uma empresa comercializadora habilitada como carregadora junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

“A PPSA passa a atuar como um novo agente no mercado, ampliando a oferta e contribuindo para o objetivo do governo de tornar o gás natural mais acessível e competitivo para a indústria brasileira”, afirmou Luis Fernando Paroli, diretor-presidente da PPSA.

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Como será o leilão

Na primeira rodada, os 1,1 milhão de metros cúbicos por dia serão divididos entre os cinco setores definidos pelo MME. O setor químico e petroquímico terá a maior oferta, de 350 mil m³ por dia. Em seguida aparecem siderurgia, metalurgia e mineração, com 320 mil m³/dia; cerâmica, com 200 mil m³/dia; fertilizantes, com 130 mil m³/dia; e vidros, com 100 mil m³/dia.

Cada empresa poderá ofertar inicialmente entre 10 mil e 160 mil m³ por dia, respeitando o limite estabelecido para cada setor. Além do volume, os participantes deverão indicar o prêmio que estão dispostos a pagar à União.

Após a abertura das propostas iniciais, terá início a etapa dinâmica do leilão, na qual as empresas poderão apresentar ofertas com prêmios maiores. O volume indicado na primeira proposta não poderá ser alterado durante o certame. Serão vencedoras as propostas que oferecerem os maiores prêmios à União.

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O preço inicial do gás será calculado de acordo com uma fórmula paramétrica definida no edital. O cálculo considera 115% da média das cotações diárias do Henry Hub e a média das taxas diárias de câmbio apuradas no mês anterior ao fornecimento, além de um prêmio em dólares por MMBtu.

O prêmio inicial será de 1,80 dólar por MMBtu. Considerando, como exemplo, um Henry Hub de 2,95 dólares por MMBtu, o preço inicial do gás da União seria de 5,19 dólares por MMBtu.

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Caso os volumes destinados a algum dos cinco setores não sejam totalmente comercializados na primeira rodada, a PPSA fará uma segunda etapa, aberta a todas as empresas qualificadas dos segmentos definidos na portaria.

“Será um leilão dinâmico, que buscará ampliar a participação de empresas de menor porte e maximizar os resultados para a União. Acreditamos que todos os volumes serão arrematados”, afirmou Paroli.